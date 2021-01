Nawalny: Putin ma pałac za 1,35 miliarda dolarów [+WIDEO]

Zespół krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego opublikował film o ogromnym, drogim pałacu nad Morzem Czarnym, rzekomo należącym do prezydenta Rosji Władimira Putina. Film został opublikowany niecałe dwa dni po aresztowaniu Nawalnego.

Według filmu zamieszczonego na YouTube, majątek Putina kosztował 1,35 miliarda dolarów i został opłacony „największą łapówką w historii”.

Film, który ukazał się niecałe dwa dni po aresztowaniu Nawalnego na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo, informuje, że prywatna posiadłość jest 39 razy większa od Monako. Wśród obiektów, które rzekomo mają znajdować się na jego terenie są lodowisko i winnice, a sama rezydencja zawiera teatr i kasyno.

Opisywany jako „najdroższy pałac świata” kompleks pałacowy zajmuje około 7 800 hektarów, a także obejmuje, amfiteatr, herbaciarnię i lądowisko dla helikopterów. Pałac został rzekomo sfinansowany w ramach skomplikowanego programu korupcyjnego, w który zaangażowano najbliższe otoczenie Putina w zamian za przysługi.

„To najbardziej tajny i najlepiej strzeżony obiekt w Rosji” – mówi Nawalny w filmie. „To nie jest wiejski dom, to nie jest chata, to nie jest rezydencja – to całe miasto, a raczej królestwo. Ma ogrodzenie nie do zdobycia, własny port, własne służby bezpieczeństwa, własny system pozwoleń, strefę zakazu lotów, a nawet własne przejście graniczne. To jak oddzielne państwo w Rosji. A w tym państwie jest jeden i niezastąpiony car. Putin”.

Kresy.pl/Алексей Навальный