Polska i świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #51)

Tygodniowy przegląd wydarzeń z Polski i ze świata.

Przegląd tygodnia nr 51 z przyczyn technicznych udostępniony będzie jedynie w formie artykułów na naszym portalu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. W pozostałych częściach: kryzys migracyjny i wydarzenia z Ukrainy, Białorusi oraz Litwy.

– Polska – 10 listopada zmarł Aleksander Siemionow, jeden z pionierów przebudzenia narodowego Polaków na Białorusi, współzałożyciel pierwszej powojennej, polskiej organizacji społecznej w ZSRR; w środę polski Sejm przyjął w głosowaniu nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; przeciętny Polak jest biedniejszy od Rumuna i Chińczyka; przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili założenia projektów ustaw składających się na reformę sądów powszechnych; 18 listopada br. został wykonany ostatni spaw na gazociągu Baltic Pipe; zawarto z Maltą umowę uszczelniającą system podatkowy; w Warszawie mężczyzna rozbił szybę auta Fundacji Pro-Prawo do Życia, a następnie ranił działacza Fundacji; na Dolnym Śląsku pijany mężczyzna wdarł się na plebanię i pobił księdza; w Siedlcach w miejskim parku doszło do śmiertelnego pobicia zakonnika; Kaczyński oświadczył, że opcja weta wobec unijnego pakietu „Fit for 55” wchodzi w grę; na polecenie ABW, Komenda Główna w Warszawie ma wszcząć nowe śledztwo ws. kradzieży i dewastacji polskich flag z ronda Obrońców Birczy w Elblągu; sieć Burger King zaprzestała sprzedaży nowej kanapki po protestach mniejszości ukraińskiej; grupa posłów PiS zgłosiła projekt ustawy wprowadzającej segregację sanitarną; Ziobro zapowiedział zaostrzenie kar za działanie na szkodę wizerunku Polski; hakerzy ujawniający maile polskich polityką mają powiązania z białoruskim reżimem; przedstawiony przez Polskę projekt umowy ws. kopalni Turów nie został przyjęty; TSUE wydał kolejne orzeczenie nt. niezgodności prawa UE i Polski; obywatel Ukrainy odpowiedzialny był za dewastację pomnika Czwórki Legionowej w Krakowie; Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie terminu na zrealizowanie tzw. środków zaradczych ws. przejęcia Lotosu przez Orlen.

– Świat – Rosjanie rozmawiają z Chińczykami na temat wspólnej eksploatacji złóż wysokokalorycznego węgla w Kraju Zabajkalskim; Putin podpisał dekret o udzieleniu „pomocy humanitarnej” ludności separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy; niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci zawiesiła procedurę certyfikacji spółki Nord Stream 2 AG; w stolicy Dagestanu odsłonięto pomnik poświęcony represjonowanym przez władze komunistyczne mieszkańcom regionu; dwudniowe walki pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem zakończyła rosyjska mediacja; szef chińskiej państwowej gazety Global Times ostrzegł Australię przed „potężnym atakiem”; były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili znajduje się obecnie w stanie krytycznym; węgierski rząd zapowiedział, że ograniczy ceny benzyny; 8 proc. mieszkańców Unii Europejskiej nie było w stanie w 2020 r. odpowiednio ogrzać swojego domu; duński parlament przegłosował ustawę, wedle której osoby ubiegające się o azyl w Danii będą mogły zostać odesłane poza Europę.

Polska

10 listopada zmarł Aleksander Siemionow. Jeden z pionierów przebudzenia narodowego Polaków na Białorusi, współzałożyciel pierwszej powojennej, polskiej organizacji społecznej w ZSRR. Polski działacz z Lidy odszedł w wieku 67 lat. Jak napisano na portalu ZPB – „był człowiekiem bez którego ciężko wyobrazić sobie środowisko Polaków Lidy i jego działalność. Był też człowiekiem niezwykle otwartym, o którym można powiedzieć, że żył tak, aby nie mieć przed nikim tajemnic. Swoją otwartością i rzadko spotykaną w dzisiejszych czasach postawą patriotyczną powodował, że za jego przykładem polskim patriotyzmem zarażali się inni”.

W środę Sejm przyjął w głosowaniu nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Co ważne, wprowadzono zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Mają ułatwić zatrudnianie w Polsce migrantów zarobkowych ze wschodu, w tym z Ukrainy i Białorusi. Nowelizacja umożliwia Ukraińcom czy Białorusinom pracę w Polsce na podstawie zwykłych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez okres do 24 miesięcy. Wcześniej było to sześć miesięcy. Ponadto, zniesiony zostanie tzw. 12-miesięczny „okres rozliczeniowy”. To oznacza, że obcokrajowca będzie można zatrudnić bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń. Pracodawca będzie miał też więcej czasu, do 7 dni, na poinformowanie powiatowego urzędu pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca. Według oficjalnego komunikatu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wprowadzone zmiany dotyczą obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Raport Credit Suisse umieścił majątek per capita Polaków w 2020 r. na 44. miejscu na świecie i 30. w Europie. Przeciętny majątek Polaka oszacowano na 67477 USD, co uplasowało nas o kilkaset dolarów niżej od Saudyjczyków, Słowaków i Chińczyków. Biedniejsi o kilka tysięcy dolarów od Polaków okazali się Litwini i Czarnogórcy. W raporcie przedstawiono również szacunki co do median majątków. Są one drastycznie niższe od średnich: w przypadku Cypru i Rosji, mediana jest pięcio- lub sześciokrotnie mniejsza od średniej. Wskazuje to na widocznie nierówną dystrybucję bogactwa. W przypadku Polski, mediana wyniosła 23550 USD, czyli ok. 1/3 średniego majątku. Wartość ta zapewniła Polsce 31. miejsce w Europie – oznacza to również, że, pod względem mediany, Polska została zakwalifikowana jako jedno z 10 najbiedniejszych państw Europy. Mediana majętności w Polsce jest tak niska, że przeciętny Polak jest biedniejszy od Czarnogórca, czy nawet Rumuna, pomimo faktu, że średnia majątku jest w Polsce wyższa.

W poniedziałek przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili w czasie konferencji prasowej założenia projektów ustaw składających się na reformę sądów powszechnych. Ziobro podkreślił, że prezentowana reforma sprowadza się do likwidacji wielu obszarów biurokratycznie rozbudowanej machiny sądownictwa – informuje PAP. „Poprzez spłaszczenie struktury sądownictwa chcemy po pierwsze uzyskać efekt w postaci uwolnienia przeszło 2 tys. stanowisk sędziowskich” – powiedział minister sprawiedliwości. Wyraził opinię, że będzie to bardzo istotne wzmocnienie sądów, ponieważ po zmianach sędziowie zamiast angażować się w prace biurokratyczne, zajmą się orzekaniem, czyli tym na co liczy oraz czego oczekuje polskie społeczeństwo.

18 listopada br. został wykonany ostatni spaw na gazociągu Baltic Pipe łączącym wybrzeża Danii i Polski – poinformowała w czwartek spółka Gaz-System, która jest inwestorem projektu ze strony polskiej. „Na prace te mamy około roku, tak aby od 1 października 2022 roku móc rozpocząć komercyjny przesył gazu z szelfu norweskiego do Polski” – powiedział prezes Gaz-Systemu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą umowę podatkową z Maltą. Przyjęte zmiany uszczelniają system podatkowy, przeciwdziałają agresywnej optymalizacji i wzmacniają międzynarodową współpracę podatkową.

W Warszawie mężczyzna rozbił szybę auta Fundacji Pro-Prawo do Życia ciężkim łańcuchem, którym następnie ranił w głowę próbującego go zatrzymać działacza fundacji.

W Dziećmorowicach na Dolnym Śląsku pijany mężczyzna wdarł się na plebanię. Twierdził, że przyszedł zabić księdza. „Mężczyzna jednak zaatakował mnie i bił przedmiotami, które miał pod ręką. Próbowałem się bronić, ale też nie chciałem zrobić mu krzywdy” – relacjonuje ks. Zabłocki. W końcu mężczyzna najwyraźniej dał za wygraną i zaczął uciekać. Ruszył za nim jeden z mieszkańców wsi i pomógł policji w ujęciu sprawcy.

W czwartek 11 listopada br. w Siedlcach w miejskim parku doszło do śmiertelnego pobicia zakonnika z parafii św. Maksymiliana Kolbego, ojca Maksymiliana Marii [imię zakonne – red.] Adama Świerżewskiego. Miał 35 lat. Od 16 lat przebywał w zakonie, a od 9 lat pełnił posługę kapłańską. Podczas sejmowego wystąpienia posłanki Anny Siarkowskiej, na słowa o zamordowaniu zakonnika w Siedlcach jedna z posłanek krzyknęła z ław sejmowych: „dobrze mu tak”. Siarkowska wezwała ją do ujawnienia się z nazwiska.

Prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński oświadczył, że opcja weta wobec unijnego pakietu „Fit for 55” wchodzi w grę. Zaznaczył jednak, że nie chce w tej chwili tego rozstrzygać.

Na polecenie ABW, Komenda Główna w Warszawie ma wszcząć nowe śledztwo ws. kradzieży i dewastacji polskich flag z ronda Obrońców Birczy w Elblągu – informuje działacz kresowy, Jacek Boki. Wcześniej miejscowa policja umarzała kolejne dochodzenia. Teraz po 2 tygodniach postanowiła umorzyć przed wszczęciem postępowanie ws. włamania do mieszkania Bokiego z powodu niewykrycia sprawcy.

Sieć Burger King zaczęła w ubiegłym tygodniu sprzedawać swoją nową kanapkę, o nazwie „Goudomor”. Towarzyszyła temu akcja promocyjna. Nazwa w założeniu nawiązywała do dodatkowej porcji sera Gouda w kanapce. Wywołała jednak oburzenie wśród żyjących w Polsce Ukraińców. Dla nich nazwa kanapki kojarzyła się z Wielkim Głodem na Ukrainie w latach 1932-1933, określanego tam jako „Hołodomor” / „Gołodomor”. Według historyków sztucznie sprowokowany przez komunistyczne władze ZSRR głód spowodował śmierć milionów ludzi. Kanapkę wycofano z oferty.

Zgłaszamy projekt ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony – oświadczył w środę poseł PiS Czesław Hoc. Ustawa pozwoli pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Jej projekt ma trafić w środę do Sejmu. Będzie to projekt poselski, nie zaś rządowy, jak się spodziewano. „Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika i jeśli nie będzie pracownik zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami” – poseł Czesław Hoc (PiS) wskazał w rozmowie z PAP. Podkreślił, że ma nadzieję na procedowanie projektu na posiedzeniu Sejmu 1-2 grudnia.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział w poniedziałek zmiany w Kodeksie karnym, mające zaostrzyć kary za działanie na szkodę wizerunku Polski.

Zespół hakerów powiązany z cyberoperacją Ghostwriter, w ramach której m.in. publikowane są maile polskich polityków, ma powiązania z białoruskim reżimem – napisała we wtorek amerykańska firma Mandiant, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem. Firma nie wyklucza także udziału rosyjskich hakerów.

We wtorek rzeczniczka czeskiego ministerstwa środowiska, Petra Roubiczkova poinformowała, że kolejny przedstawiony przez Polskę projekt umowy ws. kopalni Turów nie został przyjęty. Jak oświadczyła, jest on nie do przyjęcia ani dla jej resortu, ani dla czeskiego MSZ, ani dla Kraju Liberadzkiego.

Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów, które posłużyły Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej do nałożenia na Polskę kar pieniężnych.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł we wtorek, że prawo UE stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi, zezwalającemu ministrowi sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania minister sprawiedliwości, będący zarazem prokuratorem generalnym, może odwołać sędziego w każdym czasie oraz bez uzasadnienia. Sprawa dotyczyła pytań prejudycjalnych, które zostały zadane TSUE przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Policjanci zatrzymali jednego ze sprawców dewastacji pomników Józefa Piłsudskiego i Czwórki Legionowej przy ulicy Piłsudskiego w Krakowie – podaje RMF FM, powołując się na nieoficjalne informacje. Jak się okazuje, jest to obywatel Ukrainy.

PKN Orlen poinformował, że Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie terminu na zrealizowanie tzw. środków zaradczych. Są one niezbędne polskiemu gigantowi gazowemu niezbędnych, by płocki gigant mógł przejąć Lotos. Termin wydłużono do 14 stycznia 2022 roku. Wcześniej był to 14 listopada br.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Świat

Rosjanie rozmawiają z Chińczykami na temat wspólnej eksploatacji złóż wysokokalorycznego węgla w Kraju Zabajkalskim. Przedmiotem rozmów między dwoma państwami jest złoże węgla energetycznego Zaszulanskoje, jak podała w środę agencja informacyjna TASS wspólna eksploatacja miałaby zapewnić kolejne źródło surowca energetycznego Chinom. Państwo to jest uzależnione od importu nośników energii.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o udzieleniu „pomocy humanitarnej” ludności separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Rosja będzie uznawać certyfikaty pochodzenia towarów z nieuznawanych republik w Donbasie a także będzie składać zamówienia publiczne na te towary.

Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci zawiesiła procedurę certyfikacji spółki Nord Stream 2 AG jako niezależnego operatora przesyłowego, do czasu, aż firma zorganizuje inny podmiot prawny w ramach prawa niemieckiego.

W sobotę odbyło się w Machaczkale – stolicy Dagestanu – odsłonięcie pomnika poświęconego represjonowanym przez władze komunistyczne mieszkańcom regionu.

W poniedziałek premier Armenii Nikol Paszynian powiedział na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, że ​​wojska Azerbejdżanu zaatakowały Armenię na wschodnim odcinku granicy. Armenia podała, że zginął 1 żołnierz a 12 dostało się do niewoli. Ustalana jest liczba rannych żołnierzy. Z kolei służba prasowa prezydenta Azerbejdżanu podała, że po stronie azerbejdżańskiej także są ranni żołnierze. Zdaniem strony armeńskiej przeciwnik stracił „licznych” zabitych. Dwudniowe walki pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem zakończyła rosyjska mediacja.

Szef chińskiej państwowej gazety Global Times ostrzegł Australię przed potężnym atakiem w razie ewentualnego zaangażowania się w obronę Tajwanu w przypadku chińskiej agresji – napisał australijski portal news.com.au w niedzielę. Odniósł się w ten sposób do twitterowego wpisu redaktora naczelnego chińskiego tabloidu.

Uwięziony były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili zgodził się na apel Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o zakończenie strajku głodowego, jeśli zostanie przeniesiony do kliniki cywilnej ze szpitala więziennego. Według lekarzy Saakaszwili jest obecnie w stanie krytycznym.

Węgierski rząd zapowiedział, że ograniczy ceny benzyny i oleju napędowego w obliczu rosnących cen paliw. Limit cenowy będzie obowiązywał przez trzy miesiące, a następnie zostanie poddany przeglądowi.

W czasie pandemii amerykańskie społeczeństwo wzbogaciło się o 24 biliony dolarów. Pieniądze te trafiły jednak praktycznie jedynie do najbogatszych, a biedni zyskali najmniej – informuje obserwatorgospodarczy.pl. Aż 17,4 bln. dol. z 24 bln dol. trafiło do 10% najbogatszych. Pod względem dochodów, 40% najlepiej zarabiających wzbogaciło się w czasie pandemii o 21,6 bln. dol. Na osoby z wyższym wykształceniem przypadło 18,1 bln. dol. Osoby po 55 roku życia wzbogaciły się o 15,3 bln. dol. Pod względem rasowym najwięcej zarobili biali Amerykanie, do których trafiło 20,1 bln. dol.

Aż 8 proc. mieszkańców Unii Europejskiej nie było w stanie w 2020 r. odpowiednio ogrzać swojego domu – wskazują nowe dane Eurostatu. Największy odsetek osób dotkniętych tym problemem jest w Bułgarii (27 proc.) i na Litwie (23 proc.).

Duński parlament przegłosował ustawę, wedle której osoby ubiegające się o azyl w Danii będą mogły zostać odesłane poza Europę.

Kresy.pl