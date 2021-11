Chiny zagroziły Australii „potężnym atakiem”

Szef chińskiej państwowej gazety Global Times ostrzegł Australię przed potężnym atakiem w razie ewentualnego zaangażowania się w obronę Tajwanu w przypadku chińskiej agresji – napisał australijski portal news.com.au w niedzielę. Odniósł się w ten sposób do twitterowego wpisu redaktora naczelnego chińskiego tabloidu.

Jeżeli australijscy żołnierze przybędą walczyć w Cieśninie Tajwańskiej, jest nie do pomyślenia, by Chiny nie przeprowadziły potężnego ataku na Australię i ich bazy wojskowe. Więc niech Australia lepiej się przygotuje na poświęcenie za wyspę Tajwan i Stany Zjednoczone – napisał na Twitterze w sobotę w nocy (czasu miejscowego) Hu Xijin, redaktor naczelny tabloidu Global Times, związanego z Komunistyczną Partią Chin. Chiński dziennikarz odniósł się w ten sposób do słów ministra obrony Australii Petera Duttona, który w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Financial Times zadeklarował, że w przypadku ataku na Tajwan, australijskie siły wesprą wojska USA.

If Australian troops come to fight in the Taiwan Straits, it is unimaginable that China won’t carry out a heavy attack on them and the Australian military facilities that support them. So Australia better be prepared to sacrifice for Taiwan island and the US👍 https://t.co/98XUaRlvwL

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 13, 2021