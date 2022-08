Chiny wystrzeliły statek kosmiczny wielokrotnego użytku

Chiny wystrzeliły w piątek eksperymentalny statek kosmiczny wielokrotnego użytku za pomocą rakiety nośnej Long March-2F – poinformowała agencja prasowa Xinhua. Start miał miejsce z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan na północnym zachodzie kraju.

Po okresie operacji na orbicie statek kosmiczny powróci do zaplanowanego miejsca lądowania w Chinach. Podczas lotu przetestuje technologie wielokrotnego użytku i technologie obsługi orbitalnej, zapewniając wsparcie technologiczne „dla pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej”.

Start był 18. misją rakiet nośnych Long March-2F.

