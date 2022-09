Chiny uruchomiły szlak transportowy do Afganistanu

Kontenery z Chin kursują już do Afganistanu drogą przez poradzieckie państwa Azji Centralnej.

Nowy szlak transportowy został uruchomiony 13 września, kiedy to do Kirgistanu przybyły ciężarówki z Chin z kontenerami zdążającymi docelowo do Afganistanu. Jak podał kirgiski portal Kaktus.media tego dnia przywieziono pierwsze dwa kontenery zaadresowane do Afganistanu, a następnie przywieziono jeszcze 12 kontenerów.

Cały skład odprawiono już w dalszą drogę, jak podał portal. Dojedzie on do Afganistanu przez Uzbekistan. Nowy korytarz transportowy Chiny-Kirgistan-Uzbekistan-Afganistan to multimodalna trasa dla transportu kombinowanego ładunków z Chin do Afganistanu przez Kirgistan. Ładunek przyjeżdża z Chin transportem kołowym, następnie na stacji Osz jest ładowany do wagonów i podróżuje koleją do Uzbekistanu.

Realizacja tej multimodalnej trasy stała się możliwa dzięki porozumieniom osiągniętym podczas czterostronnego spotkania przedstawicieli administracji kolei Kirgistanu, Uzbekistanu, Afganistanu z udziałem China International Logistics Company, które odbyło się w dniach 8-9 września w Taszkencie.

Kombinowany charakter tego korytarza transportowego ogranicza jego efektywność. Dlatego planowana jest budowa linii kolejowej Chiny-Kirgistan-Uzbekistan. Obecnie jest przygotowywane jej studium wykonalności.

14 września w Samarkandzie, na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO), podpisano porozumienie między Ministerstwem Transportu i Łączności Kirgistanu, Ministerstwem Transportu Uzbekistanu, Państwowym Komitetem ds. Rozwoju i Reformy Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy przy projekcie budowy linii kolejowej łączącej wszystkie te państwa.

Działania te wpisują się w ogłoszony przed dziewięciu lat projekt „Pasa i drogi”, czy też „nowego jedwabnego szlaku”, to jest strategii Chin budowania nowych szlaków transportowych na skalę całej Eurazji i rozbudowy starych, w celu zmniejszenia zależności od handlu morskiego.

