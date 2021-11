Ziobro chce ostrzejszych kar za szkodzenie wizerunkowi Polski

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział w poniedziałek zmiany w Kodeksie karnym, mające zaostrzyć kary za działanie na szkodę wizerunku Polski.

Ziobro uważa, że obecnie kary te są zbyt łagodna. Dlatego mają zostać przygotowane zmiany w Kodeksie karnym, które wzmocnią ochronę Polski przed działaniami o charakterze dezintegracyjnym, wymierzonymi w wizerunek Polski lub związanymi ze szpiegostwem.

– To naprawdę musi się zmienić, bo żyjemy w innych czasach. Realia i kontekst sytuacji wokół Polski bardzo się zmienił i działania na szkodę państwa muszą być dużo bardziej kosztowne niż to ma miejsce dziś, więc takie zmiany do Kodeksu karnego też mogę już z góry zapowiedzieć – powiedział minister sprawiedliwości na antenie TVP Info.

Ziobro podzielił się też swoimi podejrzeniami, że niektóre zdarzenia szkodliwe dla reputacji Polski, robione są świadomie, z inspiracji obcych wywiadów.

– Mam podejrzenia, że w pewnych wypadkach takie sytuacje mają miejsce, nie przesądzając w tej chwili które, to jest coś więcej niż tylko akt jakiejś głupoty i nienawiści na tle religijnym, rasowym czy etnicznym, albo niszczenie pomników, przedmiotów czci religijnej, to jest już sabotaż – mówił minister. – W tym kontekście powinniśmy to wszystko widzieć. I dlatego prawo karne musi tutaj działać dużo bardziej surowo – przekonywał.

Przypomnijmy, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów, które posłużyły Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej do nałożenia na Polskę kar pieniężnych.

W poniedziałek minister Ziobro przedstawił szczegóły reformy sądownictwa. Jak oświadczył, poprzez spłaszczenie struktury sądownictwa powszechnego rządzący chcą uzyskać efekt w postaci uwolnienia przeszło 2 tys. stanowisk sędziowskich. Podkreślił też, że powstaną Sądy Regionalne, nastąpi nadanie równego statusu sędziom w Polsce oraz powiązanie zarobków sędziów ze stażem pracy.

prawo.pl / Kresy.pl