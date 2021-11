Były prezydent Gruzji zgodził się na zakończenie głodówki

Uwięziony były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili zgodził się na apel Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o zakończenie strajku głodowego, jeśli zostanie przeniesiony do kliniki cywilnej ze szpitala więziennego – poinformowało Radio Wolna Europa.

Jednak minister sprawiedliwości Gruzji Rati Bregadze powiedział 11 listopada, że Saakaszwili nie zostanie przeniesiony do cywilnej kliniki, ale po zakończeniu strajku głodowego wróci do aresztu Rustavi. 10 listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wezwał Saakaszwilego do zaprzestania strajku głodowego, który rozpoczął 1 października zaraz po tym, jak został aresztowany po przybyciu do Gruzji po ośmioletniej nieobecności.

W skutek głodówki jaką podjął, były prezydent Gruzji musiał zostać przewieziony z celi do szpitala więziennego. Informację o przewiezieniu Saakaszwilego do szpitala więziennego w Tbilisi podała w poniedziałek rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti. „W celu uniknięcia pogorszenia się stanu zdrowia i w związku z rosnącym niebezpieczeństwem Micheil Saakaszwili został przewieziony z 12. Zakładu Karnego do instytucji medycznej dla oskarżonych i skazanych nr 18.” – agencja zacytowała oświadczenie gruzińskiej służby więziennej.

Jak twierdzi RIA Nowosti, o konieczności hospitalizacji byłego prezydenta Gruzji zadecydowało konsylium lekarskie. Został zabrany z więzienia w Rustawi przy pomocy helikoptera. Tym samym władze więzienne zaaprobowały ponawiane wnioski adwokatów Saakaszwilego domagających się już wcześniej jego hospitalizacji. Jego osobisty lekarz twierdził, że stan głodującego w celi jest krytyczny. Jednocześnie w sobotę władze opublikowały fotografie, na których widać Saakaszwilego lub osobę do niego podobną, jak spożywa jedzenie i pije soki. Sam Saakaszwili zadeklarował potem, że wypił tylko kilka butelek soku.

Micheil Saakaszwili był prezydentem Gruzji od stycznia 2004 roku do listopada 2007 i od lutego 2008 do listopada 2013 roku. Opuścił ojczyznę w połowie listopada 2013, kilka dni przed końcem swojej kadencji i inauguracją swojego następcy. Gruzińska prokuratura oskarżyła go o nadużywanie władzy, między innymi poprzez stłumienie opozycyjnej manifestacji czy szykanowanie krytycznych mediów. W związku z ucieczką, władze Gruzji zadecydowały w 2015 roku o pozbawieniu go obywatelstwa tego kraju. Był też ścigany listem gończym.

W czerwcu 2018 roku sąd w Tbilisi uznał go winnym nadużyć władzy i ukrywania dowodów i skazał go zaocznie na 6 lat więzienia i ponad 2-letni zakaz sprawowania funkcji i urzędów publicznych. Gruzja wiele razy sygnalizowała też Ukrainie chęć dążenia do jego ekstradycji. Przedstawiciele władz gruzińskich zaznaczali, że jeśli tylko Saakaszwili pojawi się w Gruzji, to zostanie natychmiast aresztowany i osadzony w więzieniu. Sam Saakaszwili konsekwentnie odrzuca wszystkie oskarżenia pod swoim adresem i twierdzi, że wszystkie wyroki mają charakter polityczny.

Saakaszwili wyjechał na Ukrainę, gdzie związał się politycznie z ówczesnym prezydentem Petrem Poroszenką, otrzymał obywatelstwo tego państwa i został gubernatorem obwodu odeskiego. Z czasem poważnie poróżnił się z ówczesnym prezydentem Ukrainy i stał się jego zaciekłym przeciwnikiem politycznym.

Na próbę animowania opozycyjnego ruchu politycznego prezydent Ukrainy zareagował pozbawieniem Saakaszwilego obywatelstwa Ukrainy. Po opuszczeniu tego kraju Saakaszwili otrzymał nawet zakaz wjazdu, ale nielegalnie przekroczył granicę i ponownie zjawił się na Ukrainie, za co był aresztowany, po czym deportowany do Polski. W maju 2019 roku nowy prezydent Wołodymyr Zełenski przywrócił mu ukraińskie obywatelstwo.

1 października Saakaszwili ogłosił, że znajduje się w Gruzji. Tego samego dnia został zatrzymany i trafił do aresztu. Wkrótce po trafieniu do więzienia w Rustawi ogłosił głodówkę.

