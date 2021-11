Łukaszenko grozi Europie odcięciem gazu. Putin: porozmawiam z nim

Rosyjski prezydent Władimir Putin zapowiedział, że porozmawia z przywódcą Białorusi, Aleksandrem Łukaszenką na temat jego wcześniejszych gróźb, dotyczących odcięcia dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Twierdzi, że Łukaszenko niczego z nim nie konsultował.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w sobotę, że ma nadzieję, iż Białoruś nie zamknie tranzytu rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej.

–Teoretycznie, oczywiście, [prezydent Białorusi Aleksander] Łukaszenka, jako prezydent kraju tranzytowego, prawdopodobnie może wydać rozkaz odcięcia naszych dostaw do Europy. Ale byłoby to naruszeniem naszego kontraktu tranzytowego i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie – powiedział rosyjski przywódca.

Putin zwrócił też uwagę na to, że kraje członkowskie UE „ciągle nakładają i grożą nałożeniem nowych sankcji” na władze Białorusi. Zaznaczył zarazem, że zablokowanie przesyłu rosyjskiego gazu „wyrządziłoby wielkie szkody sektorowi energetycznemu Europy i nie przyczyniłoby się do rozwoju naszych relacji z Białorusią jako krajem tranzytowym”.

Rosyjski prezydent powiedział, że zamierza porozmawiać z Łukaszenką na ten temat jego wypowiedzi o możliwości odcięcia dostaw gazu dla Europy.

– Szczerze mówiąc, to słyszę o tym pierwszy raz, bo w ostatnim czasie dwa razy rozmawiałem Aleksandrem Grigoriewiczem, nigdy mi o tym nie mówił, nawet o tym nie wspomniał – powiedział Putin. Przyznał zarazem, że Łukaszenko zapewne może powiedzieć coś w tym rodzaju. Dodał jednak, że „nie ma w tym nic dobrego”.

– Oczywiście, porozmawiam z nim na ten temat. Jeśli on po prostu nie powiedział tego w emocjach – zapowiedział rosyjski prezydent. Dodał też, że już wcześniej miała miejsce podobna sytuacja z Ukrainą, w 2008 roku. Według niego, wówczas przy okazji negocjacji cen gazu i kosztów przesyłowych, nie dało się dojść z Ukraińcami do porozumienia. Putin twierdził, że doszło do momentu, gdy Ukraina zablokowała dostawy gazu dla Europy, nie informując o tym strony rosyjskiej.

Jak pisaliśmy wcześniej, w czwartek odbyło się wspólne posiedzenie białoruskiego przywódcy, Aleksandra Łukaszenki z ministrami rządu. Podczas spotkania Łukaszenko m.in. straszył bronią w rękach migrantów, a także groził Polsce odcięciem od gazu i towarów. Białoruski przywódca powiedział też, że za pośrednictwem rosyjskiego prezydenta Władimira Putina zwrócił się do ministerstwa obrony Rosji, żeby Rosjanie zaangażowali się w służbę patrolową wzdłuż granic Białorusi oraz Państwa Związkowego Rosji i Białorusi.

ria.ru / Tass / Kresy.pl