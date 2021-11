Przeciętny Polak biedniejszy jest od Rumuna i Chińczyka

W raporcie przedstawiono również szacunki co do median majątków. Są one drastycznie niższe od średnich: w przypadku Cypru i Rosji, mediana jest pięcio- lub sześciokrotnie mniejsza od średniej. Wskazuje to na widocznie nierówną dystrybucję bogactwa. W przypadku Polski, mediana wyniosła 23550 USD, czyli ok. 1/3 średniego majątku. Wartość ta zapewniła Polsce 31. miejsce w Europie – oznacza to również, że, pod względem mediany, Polska została zakwalifikowana jako jedno z 10 najbiedniejszych państw Europy. Mediana majętności w Polsce jest tak niska, że przeciętny Polak jest biedniejszy od Czarnogórca, czy nawet Rumuna, pomimo faktu, że średnia majątku jest w Polsce wyższa. Sytuację może odmienić wzrost mediany zamożności, który w przypadku Polski plasuje się w górnej połowie stawki.