Emilewicz: Spadek PKB wyniesie w tym roku maksymalnie 4,3- 4,7 proc.

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała w środę, że w opinii rządu „scenariusz umiarkowanie optymistyczny dla Polski na ten rok się spełni, nasza gospodarka będzie tą, która najmniej ucierpi przez pandemię”. Oświadczyła, że w 2020 roku spadek PKB nie będzie wyższy niż 4,3- 4,7 proc., w 2021 roku zaś, odbije się o 4-4,1 proc.

„Filary inwestycyjne, filary rozwojowe Polski powoli wracają na swoje tryby” – Emilewicz oświadczyła w czasie środowej rozmowy z portalem samorządowym Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

Zwróciła uwagę, że w związku z obecną sytuacją koniec roku jest ciężki do przewidzenia.

Emilewicz powiedziała, że następuje poprawa koniunktury gospodarczej. „Poziom konsumpcji – w ubiegłym tygodniu, kiedy na niego patrzyliśmy w Polsce – jest porównywalny do tego ze stycznia bieżącego roku” – zaznaczyła. Zwróciła uwagę, że poziom optymizmu inwestorów i zarządzających w Europie jest „stosunkowo dobry”.

Minister rozwoju zaznaczyła, że największą kwotę, która co roku trafia na polski rynek, stanowią środki z publicznych zamówień. „W ubiegłym roku to było prawie 200 mld zł. Stąd tak istotna wartość funduszy inwestycyjnych” – podkreśliła. W jej opinii to właśnie one „tętno naszej gospodarki nie tylko utrzymają, ale i podniosą”.

pap / wnp.pl / kresy.pl