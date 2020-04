Prawie pięć tysięcy ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii

Jak poinformowała Agencja Prasowa Reuters, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii doszła do 4934 osób.



Londyński oddział Agencji Prasowej Reuters podał, że w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło 621 osób. O godzinie 16 całkowita liczba zgonów spowodowanych wirusem wyniosła 4934.

Brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w kraju zostało zdiagnozowanych już 47,806 pacjentów.

Jak przekazywaliśmy, w sobotę 4 kwietnia odnotowano najwyższą dobową ilość zgonów spowodowanych koronawirusem. W Wielkiej Brytanii zmarło wczoraj 708 osób. Był to najwyższy zanotowany dotychczas dobowy wzrost liczby śmiertelnych przypadków choroby COVID-19 w tym kraju.

Ilość zgonów z powodu choroby COVID-19 w Wielkiej Brytanii przekroczyła w piątek tę w Chinach, gdzie rozpoczęła się epidemia. W kraju obserwuje się wyjątkowo szybki wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Na początku minionego tygodnia wynosiła ona 2352.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak poinformowaliśmy, minister zdrowia Matt Hancock powiedział Sky News w piątek, że szczyt epidemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii może nadejść w niedzielę wielkanocną – ma to oznaczać 1000 zgonów dziennie. Hancock wrócił do pracy w czwartek wieczorem, po wyzdrowieniu z koronawirusa i od razu ogłosił, że liczba testów do końca kwietnia zostanie zwiększona do 100 000. Boris Johnson w piątek ogłosił, że nie wyjdzie z izolacji, bo wciąż ma temperaturę. Jak informowaliśmy, pozytywnie przeszedł on w zeszłym tygodniu test na koronawirusa. Zakażony koronawirusem jest również książę Karol, następca brytyjskiego tronu.

Kresy.pl/Reuters