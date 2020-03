Premier Wielkiej Brytanii zarażony koronawirusem

Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zapowiedział, że będzie dalej kierował pracami rządu.

W piątek około południa brytyjskie media podały, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson uzyskał pozywtyny wynik testu na obecność koronawirusa. Informację o tym podał urząd brytyjskiego premiera przy Downing Street w Londynie.

Według rzecznika brytyjskiego rządku, Johnson ma łagodne objawy i będzie dalej kierował pracami rządu nad zwalczaniem epidemii, jednocześnie pozostając w samo-izolacji.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Sam Johnson zamieścił też w sieci nagranie, na którym sam przyznał, że miał „łagodne objawy” w postaci gorączki i uporczywego kaszlu. Za radą lekarza zgłosił się do testu na obecność koronawirusa, który okazał się pozytywny. – Pracuję z domu, sam się izoluję, to właściwa rzecz, jaką można zrobić – mówił brytyjski premier. Zaznaczył przy tym, że będzie pracował dalej i podziękował też pracownikom brytyjskiej służby zdrowia.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020