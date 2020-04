Liczba zmarłych w Wuhan o połowę wyższa niż początkowo podawano

Władze Wuhan, miasta w którym rozpoczęła się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, zweryfikowały liczbę zmarłych – podaje agencja dpa. Okazało się się, że koronawirus zabił tam o połowę więcej ludzi, niż początkowo podawano.

Lokalne władze w Wuhan podwyższyły w piątek liczbę zmarłych na powodowaną przez koronawirusa chorobę COVID-19 do 3869. To o 1290 więcej niż wcześniej podawano. Liczbę zmarłych zweryfikowano więc prawie o 50 proc.

Władze prowincji Hubei, której Wuhan jest stolicą, oświadczyły, że liczba ofiar śmiertelnych została zmieniona z powodu spływających z opóźnieniem raportów z różnych instytucji medycznych a także z tego powodu, że niektórzy pacjenci zmarli w domu w czasie, gdy szpitale były przepełnione we wczesnych stadiach epidemii. Zaniżenie liczby ofiar tłumaczono też tym, że lekarze koncentrowali się na leczeniu chorych a nie na raportowaniu liczby zgonów.

Oprócz tego liczba osób, które w Wuhan zaraziły się koronawirusem, została podwyższona o 325 do 50333.

Wcześniej władze Wuhan dwukrotnie weryfikowały liczby przypadków koronawirusa. W połowie lutego zmieniono kryteria diagnostyczne umożliwiając wliczanie do statystyk przypadków stwierdzonych klinicznie, a nie tylko przypadków potwierdzonych testami. Spowodowało to dziesięciokrotny wzrost liczby nowych przypadków. Władze cofnęły tę decyzję tydzień później. Początkowo do liczby zachorowań nie wliczano też przypadków bezobjawowych, nawet jeśli zostały potwierdzone testami; zmieniło się to dopiero 1 kwietnia.

Jeszcze przed zweryfikowaniem statystyk zgonów w Wuhan chińskie władze podawały, że liczba ofiar epidemii w całych Chinach wyniosła 3342.

Kresy.pl / dpa / cnn.com