Odnotowano pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem w Bahrajnie i Kuwejcie

W Bahrajnie i Kuwejcie odnotowano pierwsze przypadki zarażenia koronawirusem. Poinformowały o tym w poniedziałek agencje prasowe tych krajów. Dane pochodzą od resortów zdrowia dwóch wspomnianych państw. W Kuwejcie wykryto trzy przypadki, w Bahrajnie – jeden.

Są to pierwsze przypadki zarażenia koronawirusem w krajach Zatoki Perskiej.

Według informacji podanych przez Bahrajńską agencję informacyjną BNA, zakażony to obywatel Bahrajnu, który przybył z Iranu.

Kuwejcka agencja KUNA poinformowała, że w Kuwejcie wirusem zakażone zostały trzy osoby. Powróciły one z Iranu. Wśród nich jest jeden obywatel Arabii Saudyjskiej. Osoby te były wśród 700 ewakuowanych w zeszłym tygodniu z miasta Meszhed w północno-wschodnim Iranie.

W kontynentalnych Chinach odnotowano do tej pory 77 150 zakażeń koronawirusem. 2 592 z nich to przypadki śmiertelne. Na całym świecie koronawirusem jest zarażonych ponad 79 tys. ludzi.

Według danych przedstawionych w najnowszym bilansie agencji Associated Press, odnotowano do tej pory 27 zgonów poza Chinami kontynentalnymi – 8 w Iranie, 7 w Korei Płd., 4 w Japonii, 3 we Włoszech, 2 w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie, i we Francji. AP powołuje się na chińską państwową komisję zdrowia.

pap / wnp.pl / kresy.pl