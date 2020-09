Ambasador Rosji „na dywaniku” w Londynie

Szef przedstawicielstwa dyplomatycznego Rosji w Wielkiej Brytanii został wezwany na rozmowę do miejscowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Informację o wezwaniu w poniedziałek ambasadora Rosji Andrieja Kielina do miejscowego MSZ podała rosyjska, państwowa agencja RIA Nowosti, powołując się przy tym na wpis szefa brytyjskiej dyplomacji Dominica Raaba jaki zamieścił on na Twitterze.

„Dziś UK [Zjednoczone Królestwo] wezwało rosyjskiego ambasadora w UK by zaznaczyć głębokie zaniepokojenie otruciem Aleksieja Nawalnego. Jest całkowicie nie do zaakceptowania, że zakazana broń chemiczna została użyta i Rosja musi przeprowadzić pełne, przejrzyste śledztwo” – napisał Raab, który w kolejnym wpisie wyraził też ulgę na wieść o tym, że Nawalny został już wyprowadzony ze stanu śpiączki.

1/2 Today the UK summoned Russia’s Ambassador to the UK to register deep concern about the poisoning of Alexey @Navalny. It’s completely unacceptable that a banned chemical weapon has been used and Russia must hold a full, transparent investigation

