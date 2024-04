Pierwsi żołnierze niemieckiej brygady pancernej na Litwie [+VIDEO]

Pierwsza grupa niemieckiej 45. Brygady Pancernej przybyła na Litwę w celu stałego rozmieszczenia osłony wschodniej flanki NATO.

Jak poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Litwy, pierwsza grupa niemieckiej 45. Brygady Pancernej przybyła na Litwę w celu stałego rozmieszczenia osłony wschodniej flanki NATO.

8 kwietnia na lotnisku w Wilnie wojskowym samolotem transportowym C-130 niemieckich sił powietrznych dostarczono na lotnisko w Wilnie pierwszą grupę żołnierzy niemieckich liczącą 21 żołnierzy, która stała się pierwszą częścią 45. Brygady Pancernej.

Większość grupy będzie zlokalizowana w Wilnie. Będzie odpowiadać za planowanie przerzutu brygady na Litwę i koordynację wymagań w zakresie infrastruktury wojskowej.

Decyzja o stałej obecności kontyngentu niemieckiego została podjęta 23 grudnia 2023 roku pod wpływem masowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ma na celu wzmocnienie obecności NATO w krajach graniczących z Rosją i Białorusią.

“Dziś, niecałe cztery miesiące po podpisaniu przez Litwę i Niemcy planu rozmieszczenia brygady, do naszego kraju przybyła podstawowa grupa dowodzenia dowództwa 45. Brygady Zmechanizowanej „Litwa”. Dla nas oznacza to jeszcze skuteczniejsze odstraszanie wroga i jeszcze większe bezpieczeństwo, a także jest przykładem wyjątkowego przywództwa i zaangażowania, gdy faktycznie widzimy, że zbiorowa obrona i jedność NATO działają” – powiedział dowódca Litewskich Sił Zbrojnych Siły Sili, generał Valdemaras Rupšys.

Planuje się, że do końca roku dowództwo brygady na Litwie powiększy się do 150 żołnierzy, do których zadań będą należeć dalsze prace nad organizacją ruchu żołnierzy niemieckich do służby na Litwie.

