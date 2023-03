Niemieckie media: ślady w sprawie eksplozji na Nord Stream prowadzą na Ukrainę

W operacji sabotażowej przeciwko Nord Stream użyto jachtu wynajętego od firmy z siedzibą w Polsce, należącej do Ukraińców – podają niemieckie media.

Jak podaje serwis „Deutsche Welle”, niemieckie media piszą o przełomie w dochodzeniu w sprawie wybuchów gazociągu Nord Stream we wrześniu ub. roku.

„Według doniesień niemieckiej stacji publicznej ARD i tygodnika „Die Zeit”, ślady sabotażu prowadzą na Ukrainę. Media powołują się na wyniki śledztwa. Sprawcy mieli, według medialnych doniesień, posłużyć się łodzią wynajętą od firmy należącej do dwóch Ukraińców” – informuje „DW”.

„Die Zeit” przeprowadził wspólne śledztwo dziennikarskie ze stacją ARD, jej magazynem politycznym „Kontraste” i SWR. Ustalono, że niemieckie władze w dużej mierze zrekonstruowały, jak i kiedy przygotowywano atak na sieć gazociągów Nord Stream.

Jak podano we wtorek, śledczy mieli zidentyfikować łódź, która prawdopodobnie została użyta do tajnej operacji w nocy 26 września 2022 roku. Miał to być jacht wynajęty od firmy z siedzibą w Polsce, należącej najpewniej do dwóch Ukraińców.

Według toku śledztwa ustalono, że w przeprowadzeniu ataku brało udział pięciu mężczyzn: kapitana, dwóch nurków i dwóch asystentów nurkowania. Ponadto, miała towarzyszyć im kobieta – lekarka. Cały zespół miał przetransportować ładunki wybuchowe na miejsce i je zainstalować. Niemieccy śledczy nie ustalili też obywatelstwa członków grupy, prawdopodobnie posługiwali się podrobionymi dokumentami.

„Die Zeit” pisze, choć ślady dywersji „prowadzą na Ukrainę”, to niemieckim śledczym na razie nie udało się ustalić, kto stoi za organizacją operacji. Zachodnie służby nie wykluczają, że mogła to być operacja typu „false flag”, pod obcą banderą, żeby zrzucić winę na Ukrainę. Gazeta zaznacza jednak, że „śledczy najwyraźniej nie znaleźli żadnych dowodów na poparcie takiego scenariusza”.

Niemieccy dziennikarze przedstawili też prawdopodobną rekonstrukcję wydarzeń. Według niej, statek miał wypłynąć 6 września ub. roku z portu Rostok. Dzień później statek widziano u wybrzeży gminy Wieck auf dem Darß w niemieckim powiedzie Vorpommern-Rügen, a później na duńskiej wyspie Christiansø, na północny-wschód od Bornholmu. Ostatecznie jacht wrócił do właściciela.

Według śledczy, na stole w kajucie jachtu odkryto ślady materiałów wybuchowych.

Niemieckie media podają też, że służy wywiadowcze jednego z państw zachodnich jeszcze jesienią 2022 roku wysłała partnerskim europejskim służbom informacje, według której odpowiedzialność za zniszczenie Nord Stream ponosi „ukraiński specnaz”. Według późniejszych informacji wywiadowczych, mogło to być jakieś „proukraińskie ugrupowanie”.

Przypomnijmy, że we wtorek amerykański dziennik „New York Times” poinformował, że za ubiegłorocznym sabotażem na gazociąg Nord Stream stoi „proukraińska grupa”, w której skład mogli wchodzić zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie. Sama akcja sabotażowa mogła być operacją sił związanych z ukraińskimi służbami. Gazeta powołała się na amerykańskich urzędników, którzy zapoznali się z danymi uzyskanymi przez wywiad USA. Jednocześnie, źródła gazety twierdzą, że w ocenie amerykańskiego wywiadu w sprawę nie byli zamieszani ani obywatele Stanów Zjednoczonych, ani Wielkiej Brytanii.

Gazeta podkreśla, że nie ma dowodów na to, by w operację był zaangażowany prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski lub ktoś z najwyższego dowództwa wojskowego. Brak też informacji, by sprawcy działali na zlecenie ukraińskich dygnitarzy. Według dziennika, jak dotąd nie znaleziono żadnych śladów, wskazujących na zaangażowanie Rosji w akcję.

Jak pisaliśmy, miesiąc temu amerykański dziennikarz śledczy Seymour Hersh, laureat nagrody Pulizera, opublikował artykuł, w którym twierdzi, powołując się na swoje źródła, że za wysadzenie we wrześniu 2022 roku rurociągów systemu Nord Stream odpowiadają Amerykanie. Jak pisze, rurociągi zostały zniszczone przez zdalnie aktywowane ładunki podłożone przez nurków US Navy we współpracy z Norwegami pod przykrywką manewrów BALTOPS 22. Waszyngton zaprzecza tym doniesieniom.

Szwedzka prokuratura orzekła w listopadzie, że wycieki z gazociągów były spowodowane działaniami sabotażowymi. Stwierdzono ślady materiałów wybuchowych – zwraca uwagę RND. Potwierdzono tym samym początkowe podejrzenia, że detonacje przeprowadzono celowo. „Przeprowadzone obecnie analizy wskazują na pozostałości materiałów wybuchowych na kilku znalezionych obiektach” – medium przypomina komunikat szwedzkiego prokuratora.

Niemiecki magazyn „Der Spiegel” napisał, że latem ub. roku amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) ostrzegła rząd Niemiec o możliwych atakach na gazociągi Nord Stream 1 i 2. Medium podało też, że niemieckie służby potwierdzają, iż do uszkodzenia rur nie mogło dojść bez „udziału państwa”. Magazyn zasugerował, że może stać za tym Rosja, ale nie podaje żadnych konkretnych argumentów. Zawrócono uwagę na wątpliwą korzyść polityczną takiej akcji.

Jak pisaliśmy, przedstawiciele rosyjskich władz odrzucili spekulacje o tym, że przerwanie nitek gazociągu Nord Stream nastąpiło na skutek działania samych Rosjan. Rzecznik Kremla Dmirij Pieskow powiedział, że to dla Rosji „duży problem”, bo stracona została droga dostaw gazu do Europy. Określił spekulacje na temat tego, że to sami Rosjanie odpowiadają za zniszczenie instalacji jako „głupie”. Rzecznik Kremla nie omieszkał natomiast przypomnieć słów prezydenta USA Joe Bidena z lutego deklarującego konieczność likwidacji Nord Stream. Przypominał też o tym, że rosyjski gaz jest obecnie zastępowany na rynku europejskim przez gaz LNG z USA, z czego amerykańskie koncerny czerpią poważne zyski.

W grudniu 2022 roku „The Washington Post” napisał, że na razie nie ma dowodów, które rozstrzygałyby, że to Rosja stała za uszkodzeniem gazociągów Nord Stream. Zaznaczono też, że część zachodnich dygnitarzy wątpi w odpowiedzialność Kremla.

