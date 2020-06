Niemcy: Doradcy rządu: Gospodarka kraju skurczy się w tym roku o 6,5 proc.

We wtorek Lars Feld, szef Rady Rzeczoznawców ds. Oceny Rozwoju Ogólnogospodarczego doradzającej niemieckiemu rządowi ocenił, że niemiecka gospodarka w tym roku skurczy się o 6,5 proc. Wyraził opinię, że do 2022 roku nie uda jej się powrócić do obecnego poziomu. Będzie to największy spadek PKB w historii Niemiec.

Szef Rady Rzeczoznawców ds. Oceny Rozwoju Ogólnogospodarczego, która doradza niemieckiemu rządowi, Lars Feld ocenił we wtorek, że w tym roku niemiecka gospodarka skurczy się o 6,5 proc. Jest zdania, że do obecnego poziomu nie uda jej się powrócić do 2022 roku. Będzie to największy spadek PKB w historii Niemiec – podkreśla agencja „Reuters”.

W opinii Felda straty będą jeszcze bardziej dotkliwe, w przypadku gdyby nastąpiła druga fala pandemii. Wyraził jednak nadzieję, że nie dojdzie do takiego obrotu spraw.

Prognozy Rady sugerują, że niemiecka gospodarka zacznie odbijać się już od lata bieżącego roku, zaś w przyszłym roku PKB wzrośnie o 4,9.

Prognozy Rady są nieco bardziej pesymistyczne niż prognozy niemieckiego rządu, który założył spadek PKB o 6,3 proc. w bieżącym roku i odbicie o 5,2 proc. w przyszłym. Komisja Europejska jest jeszcze bardziej optymistyczna w swoich prognozach. Przewiduje, że niemiecka gospodarka wzrośnie w 2021 roku o 5,9 proc. po spadku o 6,5 proc. w roku obecnym.

Zdaniem Rady powrót niemieckiego PKB do poziomu sprzed pandemii może nastąpić najwcześniej w 2022 roku.

