Inflacja w Polsce. Najnowsze dane GUS

Starszy mężczyzna, który urządził we wtorek strzelaninę w szpitalu zbiegł do sąsiedniego miasta, gdzie wziął zakładników w lokalnym budynku poczty.

"The Japan Times" podał, że podejrzany ma prawdopodobnie ponad 80 lat. Po południu czasu lokalnego wkroczył on do szpitala w mieście Toda (prefektura Saitama w centralnej Japonii), gdzie rozpoczął strzelaninę. Rannych zostało dwóch mężczyzn. Lekarz w wieku ponad 40 lat i ponad 60-letni pacjent. Ich życiu nie zagraża bezpieczeństwo. Po urządzeniu strzelaniny sprawca zbiegł.

Jak się okazało przedostał się do sąsiedniego miasta Warabi. Około godz. 14.15 czasu miejscowego wkroczył do tamtejszego budynku poczty. Co najmniej dwie pracownice poczty w wieku ponad 20 i ponad 30 lat pozostały w trzypiętrowym budynku poczty, w którym prawdopodobnie doszło do wystrzałów.