Wzrost bezrobocia w UE. Dane Eurostatu dla Polski lepsze niż GUSu

Według nowych danych Eurostatu w maju wzrosła liczba bezrobotnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Najwyższe bezrobocie zanotowano w krajach południa Europy, natomiast najniższe m.in. w Polsce. Według GUS bezrobocie w naszym kraju jest jednak dwa razy większe, niż oblicza Eurostat.

Z danych Eurostatu wynika, że w maju br. bezrobocie w krajach członkowskich UE wynosiło 6,7 proc., czyli o 0,3 pkt. proc. więcej niż w marcu i o 0,1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (14,6 proc.), w Grecji (14,4 proc.) i na Cyprze (10,2 proc.). Wysoko pod tym względem znalazły też Łotwa (9,8 proc.), Litwa (9,3 proc.), Chorwacja (8,9 proc.), a także Francja (8,1 proc.) i Szwecja (8 proc.).

Z kolei najniższe bezrobocie było w Czechach (2,4 proc.), w Polsce (3 proc.) i w Holandii (3,6 proc.). Wynik poniżej 6 proc. odnotowano m.in. w Bułgarii, Słowenii, Danii, Rumunii czy Portugalii.

Jak napisało na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, „pomimo trudności i wyzwań wynikających z wybuchu pandemii Covid-19, stopa bezrobocia w Polsce pozostaje bardzo niska i jest drugą najniższa w UE”. Dane Eurostatu wskazują, że w maju w naszym kraju przybyło 9 tys. bezrobotnych w porównaniu z poprzednim miesiącem, do 505 tys.

Wyższe bezrobocie stwierdzono w krajach strefy euro. W maju stopa bezrobocia wynosiła w nich 7,4 proc., czyli o 0,1 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Eurostat szacuje, że w maju we wszystkich krajach członkowskich UE bez pracy było 14,366 mln mężczyzn i kobiet, z czego 12,146 mln w strefie euro. W porównaniu z kwietniem br. liczba osób bezrobotnych w ramach UE wzrosła o 253 tys., z czego o 159 tys. w strefie euro.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Tym samym jest to inna metodologia obliczania bezrobocia niż ta stosowana w Polsce. W naszym kraju rząd oraz różne instytucje kierują się raczej statystykami GUS. Według nich, w maju stopa bezrobocia wyniosła 6,0 proc., co oznacza ponad 1,011 mln osób i najgorszy wynik od lutego 2019 roku.

Media zwracają też uwagę na ponowny wzrost bezrobocia w Niemczech. Federalna Agencja Pracy podała, że w czerwcu bez pracy było tam już 2,85 mln osób, o 40 tys. więcej niż w maju i aż o 637 tys. więcej niż przed rokiem. Obecnie stopa bezrobocia w Niemczech wynosi 6,2 procenta. Dodajmy, że Eurostat oblicza bezrobocie u Niemców na 3,9 proc.

Co więcej, w kwietniu br. odnotowano w tym kraju najwyższą kiedykolwiek osiągniętą liczbę osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin – 6,83 mln. Dla porównania w marcu było to 2,49 mln osób. Wzrosła też liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV, do 4,08 mln osób, czyli o 152 tys. osób więcej niż w czerwcu ub. roku. Oznacza to, że 7,5 procent Niemców w wieku produkcyjnym zdanych jest na finansową pomoc państwa.

W maju br. dane resortu rodziny pokazywały, że przez pierwsze trzy tygodnie maja zarejestrowało się 73,3 tys. nowych bezrobotnych, o ponad 1 tys. mniej niż w tym samym okresie w kwietniu. Zdaniem minister Marleny Maląg oznaczało to, że udało się powstrzymać falę masowego bezrobocia. Jednak według ostatniego badania „Diagnoza.plus”, realna liczba bezrobotnych wzrosła o 60 proc. w porównaniu do okresu przed wybuchem pandemii koronawirusa. Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynie 120 tys. osób z grupy 660 tys. zarejestrowało się w urzędach pracy.

forsal.pl / money.pl / dw.com / Kresy.pl