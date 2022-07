Kulesza: Morawiecki prosił opozycję, żeby nie obwiniała rządu o inflację [+VIDEO]

Poseł Konfederacji Jakub Kulesza podczas środowego wywiadu w Polsat News zdradził, że podczas posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Mateusz Morawiecki poprosił opozycję, aby nie winiła rządu za inflację, a Władimira Putina.

Według posła Jakuba Kuleszy z koła parlamentarnego Konfederacji, podczas posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Mateusz Morawiecki poprosił opozycję, aby nie winiła rządu za inflację, a Władimira Putina.

„To jest świetna strategia rządu. Widzimy to od początku agresji, że jakakolwiek krytyka rządu, to – nie można rządu krytykować, bo to Putin za tym stoi. W każdym momencie, jak mówimy o wysokich cenach, to nie, bo to wszystko wina Putina” – mówił w kontekście ujawnienia maili ze skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka.

„Doszło do tego, że nawet na spotkaniu RBN premier – korzystając z tego, że to ma być tajne, ale nie jest to tajemnica państwowa – poprosił nas wszystkich, skierował się z apelem, by nie winić rządu za inflację, tylko winić Putina, wtedy będziemy patriotami, jak będziemy zrzucać całą winę na Putina” – przekonywał w trakcie wywiadu.

Chcesz być patriotą, musisz za wszystko obwiniać Putina Poseł @Kulesza_pl o rządowej strategii zrzucania wszystkich problemów na rosyjską propagandę pic.twitter.com/rVcRMeO9OR — Wolność__Słowa (@WolnoscO) July 6, 2022

Jak podawaliśmy, od 4 czerwca br. profil Poufna Rozmowa w popularnym serwisie Telegram publikuje materiały rzekomo wykradzione z prywatnej skrzynki e-mail szefa KPRM, Michała Dworczyka. W wydanym dopiero 9 czerwca oświadczeniu Dworczyk potwierdził, że doszło do włamania na jego skrzynkę mailową. Z jego oświadczenia wynika, że cyberatak uważa za akcję dezinformacyjną ze strony rosyjskiej lub białoruskiej, w której wykorzystano informacje „sfałszowane i zmanipulowane”.

W listopadzie ubiegłego roku amerykańska firma Mandiant, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem poinformowała, że zespół hakerów powiązany z cyberoperacją Ghostwriter, w ramach której m.in. publikowane są maile polskich polityków, ma powiązania z białoruskim reżimem.

