GUS potwierdza – inflacja w Polsce we wrześniu była jednocyfrowa

We wrześniu br. inflacja wyniosła 8,2 proc. w ujęciu rocznym – poinformował GUS. Najbardziej, w porównaniu z wrześniem 2022 r., wzrosły ceny żywności oraz w kategorii mieszkania.

Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze, wstępne dane dotyczące spadku poziomu inflacji w Polsce. Przypomnijmy, że według nich we wrześniu inflacja konsumencka w Polsce, po raz pierwszy od lutego 2022 roku, spadła poniżej poziomu 10 procent. To m.in. efekt tzw. wysokiej bazy sprzed roku, a także polityki rządu przed wyborami. Teraz GUS potwierdza, że we wrześniu inflacja wyniosła 8,2 proc. w ujęciu rocznym.

Podano też, że wskaźnik CPI był o 0,4 proc. niższy względem sierpnia br. Tym samy, od pięciu miesięcy inflacja nie wzrosła. Należy zaznaczyć, że dezinflacja, czyli spadek inflacji, nie oznacza, że za towary kupowane w sklepach zapłacimy mniej. Indeks cen dóbr konsumpcyjnych znajduje się obecnie na poziomie o ponad 36 procent wyższym niż na koniec 2019 roku.

Już wcześniej zwracano uwagę, że wpływ na spadek inflacji miały decyzje władz w postaci podwyższenia rocznego limitu zużycia energii elektrycznej, do którego można skorzystać z administracyjnie obniżonej, nierynkowej ceny, jak również dotacje do zakupu wybranych leków przez młodzież i osoby starsze. Ponadto, wpływ miała też przedwyborcza promocja na stacjach paliw Orlen, dzięki czemu paliwo jest na nich co najmniej o złotówkę tańsze, niż by to wynikało z cen światowych.

Teraz wzrost cen, w porównaniu z sierpniem br., GUS odnotował w kategorii „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” (o 0,3 proc. ujęciu miesiąc-do-miesiąca, mdm), „odzież i obuwie” (o 2,5 proc. mdm), „wyposażenie mieszkania” (0,3 proc.), „edukacja” (4,9 proc. ) czy „restauracje i hotele” (0,7 proc. ).

Natomiast w pozostałych kategoriach ceny były średnio niższe niż w sierpniu. „Żywność” potaniała o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym, „użytkowanie mieszkania i nośniki energii” o 0,2 proc. mdm, „zdrowie” o 2,6 proc. „transport” o 2,9 proc., „łączność” o 0,5 proc. mdm, a rekreacja i kultura o 1,5 proc. Ceny paliw były niższe o 3,1 proc., przy czym oleju napędowego o 2,7 proc., a benzyny o 3,5 proc.

W ujęciu rocznym, najbardziej wzrosły ceny żywności (o 10,1 proc.) oraz w kategorii mieszkania (o 9,2 proc.). W porównaniu z wrześniem 2022 roku spadły ceny w transporcie (o 2,8 proc.) i paliw (o 7 proc.; oleju napędowego aż o 16,2 proc.).

W przypadku cen energii elektrycznej, wzrosły one o 19,5 proc. w ujęciu rocznym, ale w porównaniu z sierpniem br. spadły o 2,3 proc. Podobnie jest w przypadku gazu (wzrost cen o 14,8 proc. rocznie, spadek o 0,2 proc. miesięcznie). Ceny opału spadły o 23,6 proc. rdr., a energii cieplnej wzrosły o 30,7 proc. rdr.

W przypadku żywności, jajka podrożały o 17,4 proc. (ujęciu miesięcznym staniały o 1 proc.), warzywa o 15,6 proc. rdr (tańsze o 0,7 proc. mdm), pieczywo o 10 proc., wędliny o 12,2 proc., ryb 11,7 proc., a jogurty, śmietany i desery mleczne – o 13,3 proc. Wyroby farmaceutyczne, w tym leki, były tańsze o 5,3 proc. względem sierpnia, ale zarazem o 2,1 proc. droższe niż rok temu.

bankier.pl / Kresy.pl