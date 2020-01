Polska gospodarka wciąż zwalnia. Czy „ostre hamowanie” już za nami?

W 2019 roku polska gospodarka urosła o 4 proc., czyli o 1,1 pkt. proc. mniej, niż rok wcześniej, hamując w ostatnim kwartale zapewne do 3,1 proc. – tak wynika z nowych danych GUS. Wskazuje to, że polska gospodarka nadal zwalnia, jednak według „Rzeczpospolitej”, Polska „ostre hamowanie gospodarki” ma już za sobą. Część ekspertów prognozuje jednak dalszy spadek dynamiki wzrostu PKB.

Według wstępnych, szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych w środę, w 2019 roku polska gospodarka zanotowała wzrost o 4 proc., czyli wyraźnie mniejszy niż rok wcześniej (5,1 proc.). Jak podaje portal Bankier.pl, ekonomiści spodziewali się, że będzie to 4,2 proc.

Jak czytamy na łamach „Rzeczpospolitej”, dane wskazują, że wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych zwiększyły się w 2019 roku realnie o 3,9 proc., podczas gdy w 2018 roku było to 4,3 proc. Wzrost konsumpcji już w III kwartale ubiegłego roku „nieoczekiwanie wyhamował do 3,9 proc.” w ujęciu rok do roku. W II kwartale wskaźnik ten wynosił 4,6 proc. Nowe dane sugerowałyby zatem, że pod koniec roku wzrost konsumpcji jeszcze stracił impet, szacunkowo wyniósł on około 3,7 proc. w ujęciu rok do roku. Poprzedni raz, gdy wydatki konsumpcyjne Polaków rosły wolniej, zanotowano w pierwszej połowie 2016 roku, tuż przed uruchomieniem programu Rodzina 500+.

„Rz” wskazuje, że udział w spowolnieniu w polskiej gospodarce miał też wolniejszy wzrost inwestycji, który wyniósł w skali roku 7,8 proc., czyli o 1,1 pkt. proc. mniej, niż w 2018 roku. Miało to być szczególnie widoczne w ostatnich miesiącach roku (IV kwartał), gdy dynamika inwestycji prawdopodobnie spadła do około 3 proc. w ujęciu rok do roku. W III kwartale było to aż 8,2 proc.

Portal Bankier.pl zaznacza z kolei, że podobnie jak w 2018 roku, w 2019 największy wkład we wzrost PKB miała konsumpcja prywatna, dodając do całorocznej dynamiki produktu krajowego brutto 2,2 pkt. proc. Wpływ handlu zagranicznego miał z kolei „pozytywnie zaskoczyć”, gdyż eksport netto dodał 0,4 pkt. proc. po neutralnym wyniku w roku 2018.

Zdaniem „Rzeczpospolitej”, Polska ma już za sobą „ostre hamowanie gospodarki”. Zaznacza, że w noworocznej ankiecie ekonomiści przeciętnie prognozowali, że w 2020 roku PKB Polski powiększy się o 3,4 proc. szacując wzrost w 2019 roku na 4,3 proc.

„Prognozy publikowane w kolejnych tygodniach zwykle były nieco niższe, ale zdecydowana większość ekonomistów spodziewa się wciąż wzrostu PKB o co najmniej 3 proc” – pisze „Rz”. Zaznacza, że szacunkowy wynik 3,1 proc. z ostatniego kwartału 2019 roku, czyli poniżej większości prognoz na bieżący rok, to dobra wiadomość.

Inaczej twierdzą jednak ekonomiści, na których powołuje się „Bankier”, który pisze, że „najnowsze prognozy każą spodziewać się dalszego spadku dynamiki PKB w nadchodzących kwartałach”. Portal przytacza opinię ekonomistów mBanku, według których w 2020 roku nasz wzrost gospodarczy wyhamuje do zaledwie 2,8 proc. Z kolei Ignacy Morawski (SpotData) ocenia wzrost PKB Polski w IV kwartale na zaledwie 2,5-2,9 proc. Adam Czerniak (Polityki Insight) uważa natomiast, że było to 2,8-3,1 proc. w ujęciu rdr. Jego zdaniem, w I kwartale tego roku wzrost gospodarczy wyniesie już poniżej 2,5 proc.

Oficjalne dane dotyczące PKB i jego struktury w IV kwartale 2019 roku GUS opublikuje za miesiąc.

Jak informowaliśmy, ostatnie dane zaprezentowane przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową odnośnie wymiany handlowej Niemiec z poszczególnymi partnerami pokazują, że polsko-niemieckie obroty handlowe w okresie styczeń-październik 2019 r. wyniosły ponad 103 mld euro. Wartość handlu Niemiec z Włochami wyniosła natomiast 105 mld euro, ale tutaj, w przeciwieństwie wymiany z Polską, tendencja jest spadkowa. W porównaniu do 2018 r. niemiecki eksport do Polski wzrósł o 3,8% do 55 mld euro, a import z naszego kraju zwiększył się o 4,8% do 46 mld euro. Niemcy są dla Polski najważniejszym partnerem handlowym. Ich udział w naszym eksporcie wynosi 27,7%.

