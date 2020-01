W zeszłym roku wysłaliśmy do Niemiec towary warte 46 mld euro

Jesteśmy dla Niemców jednym z najważniejszych partnerów handlowych. W wysokości wymiany handlowej z RFN wyprzedziliśmy już Wielką Brytanię i zbliżamy się do Włoch.

Portal Forsal.pl opublikował w czwartek dane zaprezentowane przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową odnośnie wymiany handlowej Niemiec z poszczególnymi partnerami. Okazało się, że polsko-niemieckie obroty handlowe w okresie styczeń-październik 2019 r. wyniosły ponad 103 mld euro. Wartość handlu Niemiec z Włochami wyniosła natomiast 105 mld euro, ale tutaj, w przeciwieństwie wymiany z Polską, tendencja jest spadkowa.

W porównaniu do 2018 r. niemiecki eksport do Polski wzrósł o 3,8% do 55 mld euro, a import z naszego kraju zwiększył się o 4,8% do 46 mld euro.

O wyprzedzeniu Wielkiej Brytanii w wysokości wymiany z Niemcami informowaliśmy pod koniec zeszłego roku. Ma to związek m.in. z brexitem.

Najwięksi niemieccy partnerzy handlowi to Chiny – 170 mld euro obrotu, USA i Niderlandy – po 160 mld, oraz Francja – 145 mld. Jeśli chodzi o naszych sąsiadów mocną pozycję mają Czechy – 77 mld oraz Rosja – 48 mld. Dla Niemiec kluczowa jest wymiana handlowa z krajami Grupy Wyszehradzkiej, wynosi blisko 255 mld euro.

Niemcy są dla Polski najważniejszym partnerem handlowym. Ich udział w naszym eksporcie wynosi 27,7%. Większość eksportowanych dóbr to dobra inwestycyjne oraz przeznaczone na zużycie pośrednie – wykorzystywane w niemieckich fabrykach, produkujących głównie na eksport. Za ok. 38% polsko-niemieckiej wymiany handlowej odpowiada branża maszyn, produktów elektrotechnicznych i pojazdów – dlatego kluczowe znaczenie dla utrzymania wzrastającego trendu w polskim eksporcie do Niemiec ma stan niemieckiej branży motoryzacyjnej.

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego prognozy dla niemieckiej gospodarki na najbliższe dwa lata dobrze wróżą wzajemnym relacjom handlowym. Kluczowe są tutaj: stabilny wzrost gospodarczy na świecie, deeskalacja amerykańsko-chińskiej wojny handlowej oraz szybkie dostosowanie się do nowej sytuacji wynikłej z brexitu.