USA: prawie 3/4 bogactwa wytworzonego od 2019 roku trafiło do 10% najbogatszych

W czasie pandemii amerykańskie społeczeństwo wzbogaciło się o 24 biliony dolarów. Pieniądze te trafiły jednak praktycznie jedynie do najbogatszych, a biedni zyskali najmniej – informuje obserwatorgospodarczy.pl.

W czasie pandemii koronawirusa amerykańskie społeczeństwo wzbogaciło się o 24 biliony dolarów. Stało się to głównie za sprawą wzrostu wartości amerykańskich firm. Od końca 2019 roku Microsoft, Apple, Amazon czy Alphabet (Google) podwoiły swoją kapitalizację. W przypadku Tesli było to aż 1477%. W efekcie wzbogacili się posiadacze firmowych akcji.

Jak podał obserwatorgospodarczy.pl, z danych Rezerwy Federalnej USA wynika, że najbogatsze 10% Amerykanów jest w posiadaniu aż 89% wszystkich amerykańskich akcji będących w rękach gospodarstw domowych. Majątek 1% najbogatszych osób przekracza obecnie 32% łącznego majątku Amerykanów, co według danych FED jest rekordem.

Aż 17,4 bln. dol. z 24 bln dol. trafiło do 10% najbogatszych. Pod względem dochodów, 40% najlepiej zarabiających wzbogaciło się w czasie pandemii o 21,6 bln. dol. Na osoby z wyższym wykształceniem przypadło 18,1 bln. dol.

Osoby po 55 roku życia wzbogaciły się o 15,3 bln. dol. Pod względem rasowym najwięcej zarobili biali Amerykanie, do których trafiło 20,1 bln. dol.

Mimo pandemii żadna grupa społeczna nie doświadczyła spadku wartości majątku od końca 2019 roku.

Tak przedstawiają się liczby bezwzględne. W przypadku względnych zmian najbiedniejsi, najmłodsi i czarni Amerykanie bogacili się najszybciej.

Obserwatorgospodarczy.pl podkreśla, że jest to sytuacja skrajnie inna od tej, która miała miejsce podczas kryzysu finansowego sprzed ponad dekady. Wtedy majątek najbiedniejszych spadł z 1,4 bln dol. w 2007 roku do 0,2 bln dol. w 2010 roku. W 2020 roku z kolei wzrósł on o ponad 50% z 2 do 3 bln dol.

Na początku 2020 roku informowaliśmy, że Oxfam, organizacja zajmująca się od 1942 roku walką z głodem na świecie i pomocą w krajach rozwijających się, opublikowała przed Światowym Forum Ekonomicznym w Davos raport na temat światowych nierówności. Okazało się, że 2153 miliarderów jest bogatszych niż 4,6 miliardów ludzi.

Najbogatszy 1% posiada ponad dwa razy więcej niż 90% populacji świata, czyli około 7 miliardów ludzi – a 22 najbogatsze osoby mają więcej niż wszystkie kobiety w Afryce.

Majątek pierwszej 20 najbogatszych na świecie zwiększył się z 672 miliardów dolarów w 2012 roku do 1 397 miliardów dolarów w roku 2019.

Powołując się na badania Banku Światowego Oxfam twierdzi, że zmniejszenie nierówności ma większy wpływ na ograniczenie skrajnego ubóstwa niż wzrost ekonomiczny. Analiza „pokazuje, że jeśli kraje zredukowalyby nierówności w dochodach o 1% każdego roku to 100 milionów ludzi mniej żyłoby w skrajnym ubóstwie do 2030 roku”. Ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie (poniżej 1,9 dolara dziennie) ubyło od 1990 rooku o 1,1 miliarda. Bank Światowy wskazuje jednak, że proces ten spowolnił lub nawet się odwrócił w niektórych krajach. W 2015 roku w skrajnym ubóstwie żyło 736 milionów ludzi.

W maju 2020 roku informowaliśmy również, że tylko po 2 miesiącach pandemii zmieniły się majątki 25 najbogatszych ludzi na świecie. Pod uwagę wzięto tylko tych miliarderów, których firmy są notowane w obiegu publicznym. W tym krótkim czasie powiększyli oni swoje majątki o 255 mld dolarów do łącznej kwoty 1,5 biliona dolarów.

Największym beneficjentem okazał się założyciel Facebooka Mark Zuckerberg, którego majątek zwiększył się o 31,4 mld dolarów – do 86,5 mld dolarów. To wynik wzrostu cen akcji Facebooka o 60 proc. Zuckerberg stał się wtedy czwartą najbogatszą osobą na świecie (jeszcze w kwietniu był siódmy). Obecnie majątek Zuckerberg wynosi ponad 121,6 mld dolarów.

Drugi co do wielkości zysk zaliczył najbogatszy człowiek świata, założyciel i szef Amazona Jeff Bezos. Od marca zyskał on 30 mld dolarów i jego majątek był wart prawie 147 mld dolarów. Obecnie wynosi 211 mld dolarów.

Kresy.pl / obserwatorgospodarczy.pl