Forbes: 25 najbogatszych ludzi świata zarobiło 255 mld USD w ciągu 2 miesięcy pandemii

W wyniku pandemii koronawirusa w samych USA dziesiątki milionów ludzi straciło pracę. Bezrobocie nie grozi za to najbogatszym ludziom na planecie, którzy, jak policzył Forbes, w czasie pandemii zarobili 255 mld dolarów.

W sobotę Forbes policzył, jak w czasie dwóch miesięcy pandemii (od 23 marca br., gdy amerykańskie giełdy zaliczyły minimum) zmieniły się majątki 25 najbogatszych ludzi na świecie. Pod uwagę wzięto tylko tych miliarderów, których firmy są notowane w obiegu publicznym. Wspólnie posiadają oni 1,5 biliona dolarów.

Największym beneficjentem okazał się założyciel Facebooka Mark Zuckerberg, którego majątek zwiększył się o 31,4 mld dolarów – do 86,5 mld dolarów. To wynik wzrostu cen akcji Facebooka o 60 proc. Obecnie Zuckerberg jest czwartą najbogatszą osobą na świecie (jeszcze w kwietniu był siódmy).

Drugi co do wielkości zysk zaliczył najbogatszy człowiek świata, założyciel i szef Amazona Jeff Bezos. Od marca zyskał on 30 mld dolarów i jego majątek jest obecnie wart prawie 147 mld dolarów.

Największym procentowym zyskiem może pochwalić się Chińczyk Colin Huang Zheng, założyciel i szef firmy z branży e-commerce Pinduoduo. Od 23 marca cena akcji tej firmy podwoiła się a Colin Huang Zheng zyskał 17,9 mld dolarów. Obecnie jego majątek jest szacowany na 35,6 mld dolarów.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Według Forbesa od 23 marca żadna z 25 największych fortun nie zmniejszyła się. Najmniej zarobili Jim, Alice i Robert Waltonowie, właściciele Walmartu – „zaledwie” po 3,6 mld dolarów na głowę. We wtorek firma ogłosiła, że jej kwartalne przychody wzrosły o prawie 10% do 134,6 mld dolarów, do czego przyczynił się 74-procentowy wzrost sprzedaży internetowej. Łącznie cała trójka posiada blisko 165 mld dolarów.

Forbes podkreśla, że w czasie, gdy miliarderzy zwiększyli swoje bogactwo, liczba bezrobotnych w USA wzrosła do 39 milionów, czyli do poziomu nie notowanego od czasu Wielkiego Kryzysu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Trump: Facebook, Twitter i Google są kontrolowane przez radykalną lewicę. Trzeba to zmienić

Kresy.pl / forbes.com