Potężny samolot przywiózł 50 ton materiałów medycznych z Chin

W nocy z środy na czwartek na lotnisku we Wrocławiu wylądował jeden z największych samolotów transportowych świata, który dostarczył materiały medyczne.

Jak relacjonuje „Gazeta Wrocławska” na wrocławskim lotnisku wylądował Antonov An-124 Rusłan, radziecka konstrukcja, największy samolot w czasach gdy był wprowadzany do użytku, obecnie ustępuje jedynie Antonowowi An-225 Mrija. Lądowanie odbyło się około godziny 3. W ładowni samolotu znajdowało się 50 ton materiałów niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa. Na ładunek składały się miliony rękawiczek, setki tysięcy maseczek i kombinezony.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Po rozładowaniu samolot wyleciał już w czwartek nad ranem. Natomiast materiały jakie dostarczył przewieziono do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych znajdującego się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich. Ma zostać rozdzielony między wrocławskie szpitale. W województwie dolnośląskim odnotowano 560 przypadków zarażeń nowym wirusem co daje temu regionowi drugie miejsce po województwie mazowieckim. W samym Wrocławiu jest 202 zakażonych co daje miastu drugie miejsce pod względem liczby zainfekowanych po Warszawie.

To kolejny tego rodzaju transport z Chin. W zakupie materiałów medycznych biorą udział spółki skarbu państwa, ale transakcje są uzgadniane na najwyższym szczeblu politycznym. Kwestię tę poruszył prezydent Andrzej Duda w czasie marcowej rozmowy z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jingpingiem.

„To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie telefon prezydenta Andrzeja Dudy do prezydenta Chin Xi Jinpinga. W tej chwili na bardzo wielu rynkach na świecie, ale przede wszystkim w Chinach, trwa wyścig o zakup sprzętu potrzebnego do walki z koronawirusem. Dzięki blisko 20-letniej współpracy z China Minmetals, możemy posiłkować się naszymi chińskimi partnerami, którzy pomagają nam za rozsądne pieniądze zdobywać sprzęt i dostarczają go na pokład samolotu. W przeciwnym razie ubiegliby nas inni, którzy chcą kupić np. respiratory czy maski ochronne” – powiedział we wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

gazetawrocławska.pl/tvp.info/kresy.pl