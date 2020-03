Duda rozmawiał z Xi. Samolot z Polski poleci do Chin po sprzęt medyczny

Prezydenci Polski i Chin uzgodnili, że władze ChRL będą pozytywnie odnosić się do polskich wniosków o zakup środków ochrony i sprzętu medycznego do zwalczania epidemii koronawirusa. Polska jest też gotowa pomóc w przekazywaniu dostaw z Chin dla państw naszego regionu. We wtorek wylatuje też samolot po chiński sprzęt.

We wtorek wieczorem Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z Prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinpingiem. Rozmowa trwała 45 minut.

Obaj przywódcy, jak podano, rozmawiali przede wszystkim o sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i możliwościami współpracy Polski i Chin w jej zwalczaniu. Prezydent Duda przekazał kondolencje i wyrazy współczucia rodzinom oraz bliskim ofiar koronawirusa w Chinach. Wyraził jednocześnie uznanie dla Pekinu i chińskich służb medycznych w zwalczaniu pandemii. Duda przedstawił również aktualną sytuację związaną z rozwojem COVID-19 w Polsce, a także działania polskich władz mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

„Prezydenci uzgodnili, że władze ChRL będą pozytywnie odnosić się do polskich wniosków o zakup środków ochrony osobistej, materiałów, maszyn i sprzętu medycznego potrzebnych do zwalczania epidemii” – czytamy w oficjalnym komunikacie KPRP.

„Andrzej Duda wyraził także zainteresowanie chińską propozycją realizacji wideokonferencji z udziałem ekspertów medycznych z Polski, Chin oraz zainteresowanych państw dot. chińskich doświadczeń w zwalczaniu SARS-CoV-2. Prezydenci rozmawiali także o perspektywach przyszłej współpracy polsko-chińskiej i wielostronnej niezbędnej do powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego po ustąpieniu pandemii” – informuje kancelaria prezydenta. Polski prezydent podkreślił też w rozmowie z Xi, że Polska jest gotowa pomóc w niesieniu pomocy, w tym przekazywaniu dostaw z Chin dla państw naszego regionu.

Według oficjalnego komunikatu, jeszcze dziś, we wtorek 24 marca br., z Warszawy do Pekinu ma wylecieć samolot specjalny, który 26 marca wróci z wyposażeniem medycznym przekazanym przez stronę chińską. Po dalszych uzgodnieniach, realizowane mają być kolejne loty po zaopatrzenie potrzebne do walki z koronawirusem.

Jak informowaliśmy, niespełna tydzień temu podczas konferencji prasowej prezydent Duda przyznał, że jest „bardzo trudna sytuacja” ze środkami ochrony osobistej, a władze Polski poszukują ich obecnie „wszędzie na świecie, gdzie się tylko da”. Zapowiedział też, że w tej sytuacji skontaktuje się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, żeby poprosić go o więcej sprzętu ochronnego:

– Zobowiązałem się, że skontaktuję się już w najbliższym czasie z prezydentem Chin, z panem przewodniczącym Xi Jinpingiem, którego znam osobiście i którego po prostu poproszę o to, aby Chiny, które są największym na świecie producentem tego rodzaju środków ochrony bezpośredniej, personalnej, żeby udostępnili nam więcej tego typu wyposażenia, bo jestem przekonany, że jest to możliwe. Zwrócę się o to do pana prezydenta osobiście. Mam nadzieję, że ta prośba zostanie wysłuchana. Oczywiście, my ten sprzęt zakupimy, bo są na to środki. Nie będziemy tutaj szczędzić.

W minioną sobotę na antenie Radia Maryja były szef MON Antoni Macierewicz skrytykował możliwość sprowadzania pomocy medycznej z Chin. Jak pisaliśmy, działania tego kraju nazywa „ofensywą chińską”.

Z kolei w niedawnym wywiadzie dla portalu Onet.pl Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, mocno skrytyowała zachowanie chińskich władz ws. rozprzestrzeniania się COVID-19. Jej zdaniem, władze Chin uczyniły wszystko, co w ich mocy, aby zataić wszelkie informacje o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a chińscy obywatele „wiedzą, że winę za tę pandemię ponosi ich rząd”.

