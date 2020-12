Rząd likwiduje furtkę w prawie pozwalającą na działanie branży fitness

W ramach „narodowej kwarantanny”, która ma obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia, rząd ma zamiar niemal całkowicie zamknąć siłownie, które do tej pory kontynuowały funkcjonowanie dzięki furtce pozostawionej w przepisach.

Jak zauważyło w piątek radio RMF FM, nowe przeciwepidemiczne przepisy zaprezentowane przez ministerstwo zdrowia pozwolą na uprawianie sportu w siłowniach, klubach fitness i na basenach wyłącznie zawodowym sportowcom. Jest to radykalna zmiana wobec obecnej sytuacji, w której dozwolone jest korzystanie z takich obiektów przez osoby przygotowujące się do zawodów oraz uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego. Jak pisaliśmy, wiele placówek wykorzystywało tę furtkę w przepisach do kontynuowania działalności organizując dla klientów „zawody sportowe” i przygotowania do nich.

Teraz siłownie, kluby fitness i baseny dla zwykłych użytkowników będą niedostępne, ponieważ, jak komentuje RMF FM, ciężko stać się zawodowym sportowcem z dnia na dzień. Jednak, jak podaje radio, rząd uważa, że siłownie należy bezwzględnie zamknąć, ponieważ według badań łatwo zarazić się tam koronawirusem.

Jak pisaliśmy, w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie od 28 grudnia do 17 stycznia kolejnych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa, które nazwał „narodową kwarantanną”. W tym czasie mają być zamknięte galerie handlowe, z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych i drogerii, hotele (także dla osób wyjeżdżających służbowo) oraz stoki narciarskie. Kolejnym ograniczeniem będzie zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową – od godziny 19. w Sylwestra do godziny 6. w Nowy Rok. Dozwolone w tym czasie będą jedynie wyjścia z domu w celu zaspokojenia nagłych potrzeb, np. do apteki, bądź w celu zawodowym.

Rząd wprowadzi także obowiązek 10-dniowej kwarantanny dla osób, które przyjadą do Polski transportem zorganizowanym.

Kresy.pl / rmf24.pl