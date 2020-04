30 milionów Amerykanów korzysta ze świadczeń dla bezrobotnych

Według danych amerykańskiego Departamentu Pracy około 30 milionów obywateli USA korzysta już ze świadczeń dla bezrobotnych – przekazuje w czwartek Agencja Prasowa Reuters.

Prawie połowa stanów w USA chce zmniejszyć obostrzenia dotyczące pandemii po tym jak Departament Pracy upublicznił dane pokazujące, że od 21 marca aż 30 milionów Amerykanów korzystało z pomocy społecznej przeznaczonej dla bezrobotnych – przekazuje Reuters. To 18,4 % zdolnych do pracy w Stanach Zjednoczonych.

Część stanów planuje otwarcie gospodarek nie zważając na plan otwarcia Donalda Trumpa przedstawiony przez jego administrację 16 kwietnia. Przedstawiciele służby zdrowia przestrzegają jednak gubernatorów przed zbyt szybkim wycofaniem się z kwarantanny.

„Nie można po prostu przeskoczyć pandemii, to jest zachęcania wirusa do ponownego zarażania. To jest coś co najbardziej mnie martwi, mam nadzieję, że władze tak nie postąpią” – przekazywał członek stworzonej w Białym Domu grupy ds. walki z pandemią.

Liczba nowych przypadków koronawirusa w USA ciągle rośnie, optymizmem napawają informacje z Nowego Jorku (amerykańskiego epicentrum pandemii) gdzie prawdopodobnie został osiągnięty szczyt zarażeń.

W Kansas, Wirginii i w Arizonie w ostatnich dniach zostały pozytywnie zdiagnozowane rekordowe ilości osób. W całych Stanach Zjednoczonych liczba zarażonych dochodzi już do 1 090 000 przypadków. Ponad 63 500 osób zmarło, około 150 000 zostało uznanych za ozdrowiałych.

Nancy Pelosi, przedstawicielka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych poinformowała, że zdaniem niższej izby kongresu USA nie posiada ciągle wystarczającej liczby testów na koronawirusa, co zdaniem ekspertów jest kluczowe do bezpiecznego otwarcia.

„Wiedza o tym, że współpracownicy są przebadani da ludziom poczucie bezpieczeństwa w ich miejscach pracy” – przekazywała w rozmowie z mediami.

