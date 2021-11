Uszczelniająca system podatkowy umowa z Maltą z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą umowę podatkową z Maltą. Przyjęte zmiany uszczelniają system podatkowy, przeciwdziałają agresywnej optymalizacji i wzmacniają międzynarodową współpracę podatkową.

15 listopada 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 października 2021 r. o ratyfikacji protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta 7 stycznia 1994 r.

Zmiany są nakierowane na uszczelnienie systemu podatkowego, przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej oraz wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Uwzględniają one zarówno obecną politykę podatkową Polski, jak i mechanizmy wypracowane w ramach projektu OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), które znalazły odzwierciedlenie w wielostronnej Konwencji MLI, podpisanej przez Polskę w 2017 r.

Nowa umowa z Maltą zawiera regulacje o charakterze uszczelniającym, uzupełniając tym samym mechanizmy wprowadzone do umowy przez Konwencję MLI. W efekcie umowa będzie dostosowana do najwyższych standardów w zakresie współpracy podatkowej i przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Podpisanie Protokołu zmieniającego polsko-maltańską umowę to element spójnej polityki podatkowej Polski, mającej na celu ograniczenie wykorzystywania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w agresywnym planowaniu podatkowym. Zdarzają się sytuacje, w których podatnicy wykorzystują słabości umów podatkowych dla realizacji skomplikowanych schematów optymalizacyjnych, które służą unikaniu płacenia podatków w Polsce – wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Ważną zmianą uszczelniającą będzie dodanie do umowy klauzuli testu głównego (PPT).

Klauzula PPT działać będzie podobnie jak funkcjonująca już w Polsce od 2016 r. ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uniemożliwi ona podmiotom operującym pomiędzy Polską a Maltą korzystanie ze sztucznych, często fikcyjnych transakcji dla obniżenia wysokości płaconych w Polsce podatków – dodaje wiceminister Sarnowski.

Inną ważną zmianą jest wprowadzenie w stosunkach pomiędzy Polską a Maltą tzw. klauzuli nieruchomościowej. Daje ona Polsce prawo opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów lub akcji spółki, której majątek składa się głównie z położonych w kraju nieruchomości.

Wdrożenie tego rozwiązania nie pozwoli na ucieczkę od opodatkowania zysku ze sprzedaży położonych w Polsce nieruchomości. Obserwowaną przez administrację praktyką było zastępowanie sprzedaży samych gruntów, budynków czy mieszkań, często położonych w centrach miast i wartych nawet setki milionów złotych, sprzedażą udziałów w zarejestrowanych za granicą spółkach będących ich właścicielami. W ten sposób próbowano uciec od zapłaty podatku od wzrostu wartości położonego w Polsce majątku. Teraz taka optymalizacja przestanie być możliwa – tłumaczy wiceminister Sarnowski.

W umowie z Maltą zmieniona zostanie również metoda unikania podwójnego opodatkowania. Będzie stosowana metoda zaliczenia proporcjonalnego, pozwalająca na większą kontrolę osiągniętych za granicą dochodów polskich podatników.

Podpisanie protokołu to efekt bardzo dobrej współpracy między Polską i Maltą. To także dowód silnej woli politycznej obu państw co do wspólnego zwalczania oszustw podatkowych i dbałości o równe zasady konkurencji dla firm działających na naszych rynkach – podsumowuje wiceminister Sarnowski.

Wejście w życie Protokołu ma nastąpić trzydziestego dnia po otrzymaniu późniejszej notyfikacji w przedmiocie jego ratyfikacji przez Polskę lub Maltę, przy czym to jeszcze nie nastąpiło. Jego postanowienia będą miały zastosowanie w pierwszym dniu lub po pierwszym dniu roku kalendarzowego następującego po dacie, z którą Protokół wejdzie w życie.

