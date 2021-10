Szczyt G20: Zatwierdzono globalny podatek dla wielkich korporacji

W sobotę przywódcy 20 największych gospodarek świata zatwierdzili minimalny podatek, który będzie miał na celu powstrzymanie wielkich korporacji przed ukrywaniem zysków w rajach podatkowych.

Duże korporacje będą musiały płacić od 2023 roku co najmniej piętnastoprocentowy podatek, niezależnie od tego, gdzie działają – podaje The Washington Post. Zapobiegnie to ucieczce do tzw. „rajów podatkowych”.

„To coś więcej niż tylko umowa podatkowa – to dyplomacja przekształcająca naszą globalną gospodarkę i służąca ludziom” – napisał na Twitterze prezydent USA Joe Biden.

Here at the G20, leaders representing 80% of the world’s GDP – allies and competitors alike – made clear their support for a strong global minimum tax. This is more than just a tax deal – it’s diplomacy reshaping our global economy and delivering for our people.

— President Biden (@POTUS) October 30, 2021