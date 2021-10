Część wielkich firm z branży mediów, technologii i telekomunikacji niemal nie płaci w Polsce podatków

Wielkie firmy niemal nie płacą w Polsce podatków lub płacą wyjątkowo mało. Nic podatku dochodowego za 2020 rok nie zapłaciły m.in. Cinkciarz.pl czy Nokia Solutions and Networks, a bardzo mało w porównaniu do przychodów zapłaciły m.in. Orange Polska i T-Mobile Polska – wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl.

Z zestawienia Ministerstwa Finansów wynika, że największym płatnikiem CIT w Polsce jest spółka P4, operator sieci Play, która w 2020 roku zapłaciła 296,15 mln zł podatku CIT przy całkowitych wpływach w wysokości 7,53 mld zł i dochodach wynoszących 1,56 mld zł.

Drugą pozycję wśród największych płatników zajęło Allegro.pl, do której należą m.in. Ceneo.pl i eBilet Polska, które w ub.r. przy 4,1 mld zł wpływów i 1,23 mld zł dochodów oddało fiskusowi 232,77 mln zł.

Trzecie miejsce zajął Polkomtel, operator sieci Plus. Zapłacił 196,58 mln zł podatku przy 7,37 mld zł wpływów i 1,06 mld zł dochodów.

Znacznie mniej zapłacili inni czołowi operatorzy telekomunikacyjni – Orange Polska przy 11,84 mld zł przychodów i 204,5 mln zł dochodów oddał fiskusowi 146,9 tys. zł, natomiast T-Mobile Polska przy 9,11 mld zł wpływu i 956,3 mln zł dochodu zapłaciło… 10,4 tys. zł podatku. Warto odnotować, że np. Orange uzyskał w latach 2015-2019 pomoc publiczną w wysokości blisko 766,6 mln zł, uiszczając przy tym do budżetu jedynie ok. 77,3 mln zł z tytułu podatku CIT.

Inne firmy z holdingu Zygmunta Solorza (poza Polkomtelem) również znalazły się w zestawieniu. Cyfrowy Polsat, od września br. działający pod marką Polsat Box, zapłacił w ub.r. 85,25 mln zł CIT (przy 450,44 mln zł dochodów), Telewizja Polsat – 66,75 mln zł (przy 355,71 mln zł dochodów), a Aero2 (niebawem zostanie wchłonięte przez Polkomtel) – 603,3 tys. zł (przy 3,17 mln zł dochodów).

Telewizja Polska przy 4,72 mld zł wpływów i 541,31 mln zł dochodów zapłaciła 71,35 mln zł podatku. TVN z kolei zapłacił 66,54 mln zł CIT (przy 380,19 mln zł dochodów), jego biuro reklamowe TVN Media – 28,35 mln zł (przy 246,35 mln zł dochodów), Telewizja Puls – 7,08 mln zł (przy 37,34 mln zł dochodów), a HBO Polska – 1,19 mln zł (6,24 mln zł dochodów). Podatku dochodowego w ogóle nie zapłaciło Canal+ Polska.

W zestawieniu znaleźli się także producencie sprzętu telekomunikacyjnego. Huawei Polska zapłacił 30,56 mln zł podatku dochodowego (miał 3 mld zł wpływów i 164,8 mln zł dochodów), Motorola Solutions Systems Polska – 2,4 mln zł (przy 43,8 mln zł dochodów), Nokia Solutions and Networks przy 2,5 mld zł przychodów i 202,9 mln zł dochodów nie zapłaciła nic.

Emitel przy 466,51 mln zł wpływów i 193,61 mln zł dochodów zapłacił 36,72 mln zł podatku CIT, natomiast należący do Skarbu Państwa Exatel zanotował 378,99 mln zł wpływów, 1,46 mln zł dochodów i nie zapłacił ani złotówki podatku.

Z wydawców internetowych drugie miejsce po Allegro wśród płatników CIT zajął OLX, który w ub.r. przy 819,66 mln zł przychodów i 454,63 mln zł dochodów oddał fiskusowi 86,18 mln zł.

Spośród globalnych koncernów internetowych w Polsce największym płatnikiem jest Amazon. W ub.r. Amazon Fulfillment Poland zapłacił 44,51 mln zł CIT (przy 3,69 mld zł wpływów i 240,96 mln zł dochodów), a Amazon Development Center Poland – 4,25 mln zł (242,67 mln zł wpływów i 22,4 mln zł dochodów).

Google oddał fiskusowi 18,06 mln zł, Facebook Poland – 5,68 mln zł, Zalando Opco Polska – 1,53 mln zł, a Zalando Logistics Operations Polska – 1 mln zł.

Jeśli chodzi o wydawców internetowo-prasowych największy podatek w 2020 roku zapłacił Wolters Kluwer Polska – 15,05 mln zł przy 246,46 mln zł wpływów i 79,25 mln zł dochodów. Ringier Axel Springer Polska zapłacił 8,21 mln zł CIT, Time (wydawca „Super Expressu” i broker reklamowy rozgłośni radiowych) – 4,6 mln zł, a Polska Press – 176,9 tys. zł.

W zeszłym roku znacznie spadły przychody kin. W przypadku Multikina przychody zmalały z 419,19 do 302,84 mln zł, dochody ze 100,62 do 28,5 mln zł, a kwota zapłaconego CIT – z 11,98 do 5,29 mln zł.

Cinema City zanotowało spadek przychodów z 847,15 do 391,76 mln zł i 76,35 mln zł strat, w związku z czym w ogóle nie zapłaciło w ub.r. podatku dochodowego. Podobnie było w przypadku Agory, której duża część działalności to kina Helios: wpływy zmalały z 1,28 mld zł do 883,43 mln zł, a straty wyniosły 39,42 mln zł.

Wśród firm z zerowym CIT w ub.r. jest też Wirtualna Polska Media, przy czym cała Wirtualna Polska Holding w ub.r. oddała fiskusowi prawie 10 mln zł – osiągnęła 632,3 mln zł przychodów, 91,4 mln zł zysku brutto o 81,7 mln zł zysku netto.

Cinkciarz.pl odnotował 24,8 mld zł przychodu i 16,5 mln zł dochodu – nie zapłacił ani złotówki podatku. Podobnie Empik, który odnotował 23 mln zł straty.

Kresy.pl / wirtualnemedia.pl