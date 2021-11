„Dobrze mu tak!” – w Sejmie o zabójstwie zakonnika

Podczas sejmowego wystąpienia posłanki Anny Siarkowskiej, na słowa o zamordowaniu zakonnika w Siedlcach jedna z posłanek krzyknęła z ław sejmowych: „dobrze mu tak”. Siarkowska wezwała ją do ujawnienia się z nazwiska.

Przypomnijmy, że w czwartek 11 listopada br. w Siedlcach w miejskim parku doszło do śmiertelnego pobicia zakonnika z parafii św. Maksymiliana Kolbego, ojca Maksymiliana Marii [imię zakonne – red.] Adama Świerżewskiego. Miał 35 lat. Od 16 lat przebywał w zakonie, a od 9 lat pełnił posługę kapłańską.

We wtorek sprawę podniosła w Sejmie posłanka Anna Maria Siarkowska (Partia Republikańska, klub PiS). – W Polsce znowu morduje się księży. Zaczęło się od przypisywania win w ramach odpowiedzialności zbiorowej ogółowi ludzi Kościoła. Potem zaczęło się szczucie, agresja słowna, potem profanowanie symboli religijnych, szydzenie z tego, co dla Polaków najświętsze, demolowanie miejsc kultu. Potem mieliśmy do czynienia z dehumanizacją katolików i osób duchownych. Zaczęło się również wzywanie do przemocy, a następnie akty przemocy i agresji fizycznej, pobicia – mówiła wyraźnie poruszona posłanka.

– Teraz doszło do tego, że 11 listopada, w Święto Niepodległości, w Siedlcach został zamordowany ksiądz, ojciec Maksymilian, franciszkanin – podkreśliła Siarkowska. – Dobrze mu tak! – krzyknęła jedna z posłanek.

Ponieważ ta część wypowiedzi wykraczała poza regulaminowy czas, z sali dobiegały krzyki krytykujące posłankę za przekroczenie czasu, a także za temat jej wypowiedzi. Poza słowami „dobrze mu tak”, na nagraniu słychać też mniej wyraźnie inne wypowiedzi, najpewniej również obraźliwe. Część z nich padła zapewne z ust tej samej osoby.

Marszałek Elżbieta Witek wyłączyła Siarkowskiej mikrofon, zaznaczając, że nie był to wniosek formalny. Później warunkowo ponownie dopuściła ją do głosy. Gdy posłanka obarczyła odpowiedzialnością za doprowadzenie do zabójstwa duchownego „środowiska LGBT, skrajną lewicę”, na sali podniosła się wrzawa, a marszałek Sejmu ostatecznie pozbawiła ją głosu.

Później na Twitterze posłanka Siarkowska wezwała do ujawnienia się posłanki, która na słowa o zamordowaniu księdza krzyknęła z ław sejmowych „dobrze mu tak”.

„Wniosek do prokuratury jest już w przygotowaniu. Brakuje tylko Pani nazwiska” – dodała.

Apeluję o ujawnienie się Pani Poseł, która – na moje słowa o zamordowaniu księdza – krzyknęła z ław sejmowych „dobrze mu tak”. Wniosek do prokuratury jest już w przygotowaniu. Brakuje tylko Pani nazwiska. — Anna Maria Siarkowska #BabiesLivesMatter (@AnnaSiarkowska) November 16, 2021

Przypomnijmy, że zakonnik został znaleziony 11 listopada około godziny 20 w parku miejskim w Siedlcach. Był dotkliwie pobity, miał ciężki uraz głowy. Został przewieziony do szpitala, jednak nie udało się go uratować.

W poniedziałek naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Jarosław Wardak. Poinformował, że obrażenia na ciele 35-letniego zakonnika z Siedlec „powstały najprawdopodobniej w wyniku działania osoby trzeciej” i zostały spowodowane przy użyciu jakiegoś narzędzia. Podkreślił zarazem, że z uwagi na dobro postępowania, śledczy nie ujawniają na razie szczegółów sekcji zwłok.

Pogrzeb zamordowanego franciszkanina odbędzie się w najbliższą sobotę.

To kolejny akt agresji wobec osoby duchownej w Polsce. ​Do ośmiu lat więzienia grozi 18-letniemu Mikołajowi K. i 20-letniemu Pawłowi S. za wybicie szyb i włamanie się w ostatnią środę do starego kościoła na osiedlu Budziwój w Rzeszowie oraz pobicie proboszcza. Według lokalnych mediów, sprawcy zdemolowali świątynię i urządzili sobie w niej libację alkoholową.

Radomskie Radio Plus, funkcjonariusze policji z Opoczna zatrzymali mężczyznę, który 2 marca zaatakował na plebanii księdza Adama Myszkowskiego. Sprawca przyznał się do pobicia proboszcza miejscowej parafii. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa kapłana. Duchowny został zaatakowany w momencie zamykania bramy wejściowej na teren plebanii parafii pw. Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli – Paradyżu. Do zdarzenia doszło 2 marca br. w godzinach wieczornych.

YouTube / Interia.pl / Kresy.pl