Seria pobić kapłanów i dewastacji kościołów w całej Polsce

W Rzeszowie włamano się do kościoła i pobito proboszcza, w Paradyżu mężczyzna napadł na księdza i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, w Myślenicach młody mężczyzna uszkodził butelką po alkoholu zabytkową płytę nagrobną z XVIII w.

Włamanie i pobicie w Rzeszowie

​Do ośmiu lat więzienia grozi 18-letniemu Mikołajowi K. i 20-letniemu Pawłowi S. za wybicie szyb i włamanie się w środę do starego kościoła na osiedlu Budziwój w Rzeszowie oraz pobicie proboszcza. Sprawcy zdemolowali świątynię i urządzili sobie w niej libację alkoholową – poinformował portal rzeszow-news.com. Jak zdecydował Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sprawcy trzy najbliższe miesiące spędzą w areszcie.

O włamaniu jedna z parafianek poinformowała proboszcza parafii. Ten na miejscu został pobity przez jednego ze sprawców. Księdzu udało się wydostać z kościoła i zamknąć włamywaczy w środku do czasu przyjazdu wezwanych na miejsce policjantów.

„Około godziny 10:00 dostałem telefon od parafian, że do naszego nieużywanego od około 20 lat kościoła przy ulicy Podleśnej było włamanie” — relacjonował sytuację w rozmowie z portalem rzeszow-news.pl ks. Mieczysław Lignowski, proboszcz parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie. „Pojechałem tam, zobaczyłem wybite szyby. Wszedłem do środka, a tam pełno krwi. Wnętrze kościoła zdemolowane. Wszędzie butelki po alkoholu, na ołtarzu stała butelka wódki. Dwaj młodzieńcy, którzy pokaleczyli się wchodząc przez okna, uciekli do zakrystii. Jeden z nich wrócił i zaatakował mnie, okładał mnie pięściami po głowie. Udało mi się wezwać policję. Przyjechał jeden patrol, potem drugi, po chwili pojawiło się pogotowie ratunkowe” – dodał.

Po zdarzeniu proboszcz trafił na konsultację medyczną do przychodzi. Nic poważnego mu się nie stało.

Zatrzymani mieli od 1,3 do 2 promili alkoholu. W czwartek po południu usłyszeli prokuratorskie zarzuty. 18-latek ma cztery zarzuty, 20-latek – trzy. Wspólne to zniszczenie budynku i znajdujących się w środku przedmiotów, które są wpisane na listę zabytków, a także naruszenie miru domowego (wdarcie się do kościoła) oraz kierowanie pod adresem proboszcza gróźb karalnych. Dodatkowo 18-latek ma zarzut pobicia księdza. Obu grozi do 8 lat więzienia.

Straty powstałe na skutek zdemolowania kościoła wstępnie są szacowane na 10 tys. zł.

Pobicie księdza w Paradyżu

Jak poinformowało w czwartek radomskie Radio Plus, funkcjonariusze policji z Opoczna zatrzymali mężczyznę, który 2 marca zaatakował na plebanii księdza Adama Myszkowskiego. Sprawca przyznał się do pobicia proboszcza miejscowej parafii. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa kapłana.

Duchowny został zaatakowany w momencie zamykania bramy wejściowej na teren plebanii parafii pw. Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli – Paradyżu. Do zdarzenia doszło 2 marca w godzinach wieczornych.

Ksiądz odniósł poważne obrażenia ciała. Mężczyzna odpowiedzialny za pobicie przyznał się do ataku na kapłana. 47 – letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie. W czasie napaści był pod wpływem alkoholu.

Nie są znane motywy działania napastnika. Jak podkreślił portal pch24.pl stan zdrowia pobitego księdza jest poważny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie poszkodowany kapłan przebywa na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

69–letni ksiądz Adam Myszkowski jest proboszczem parafii pw. Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli – Paradyż od 30 lat. W związku z brutalnym pobiciem kapłana, we środę o godz. 18:00 Mszę święta w intencji proboszcza odprawił biskup Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej.

Dewastacja w Myślenicach

W Myślenicach 2 marca w godzinach wieczornych grupa młodych ludzi urządziła libację alkoholową pod kościołem. Jedna z osób – 20-letni mężczyzna – uszkodził butelką czaszkę na zabytkowej płycie nagrobnej obok wejścia do Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. Do zatrzymania 4 mieszkańców powiatu myślenickiego w wieku od 17 do 20 lat (dwie kobiety i dwóch mężczyzn), którzy brali udział w tym zdarzeniu doszło 3 marca.

Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia za uszkodzenie zabytku i obrazę uczuć religijnych. Przyznał się on do popełnienia czynu zabronionego. Prokurator zdecydował się zastosować w stosunku do niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.

Uszkodzony zabytek to płyta nagrobna mieszczanki myślenickiej Zofii Gorączko (zm. 1765) z XVIII wieku. Gotycki kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach został wybudowana w 1465 rok. Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej zostało wpisane do rejestru zabytków 22 stycznia 1970 roku. Od 2011 rozpoczęto kompleksowy remont zabytkowego kościoła.

Sprawę skomentował burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. „Ziarno zasiane w czasie fali manifestacji środowisk lewicowych pod szyldem strajku kobiet wykiełkowało… Niestety także nasze Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej stało się ofiarą ataku wandali. Wczoraj po godz. 21.00 grupka młodych osób zbezcześciła naszą świątynie uszkadzając zabytkowe płyty nagrobkowe przy wejściu głównym do kościoła. Nie ma na to naszej zgody w Miasto i Gmina Myślenice. Niszczenia świątyni nie da się usprawiedliwić!” – powiedział samorządowiec.

Komentarz w tej sprawie wydała też Kuria Archidiecezji Krakowskiej. „Grupa 4 młodych ludzi dokonała profanacji miejsca świętego jakim jest świątynia oraz jej otoczenia (dawny cmentarz). W nocy 02 marca 2021 r. próbowano wejść do kościoła. Gdy sprawcom to się nie udało, zaczęto dewastować otoczenie świątyni i jej mury oraz zniszczono zabytkowe epitafium. Można również stwierdzić, że przeprowadzona akcja nie była przypadkiem. Młodzi ludzie nie tylko sprofanowali miejsce święte, ale jak widać na graniu z kamery monitoringu całe zdarzenie nagrywali telefonem komórkowym. Policja zabezpieczyła ślady i przyjęła zgłoszenie w tej sprawie” – poinformował ks. Łukasz Michalczewski, Dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.

Przemoc wobec chrześcijan w Europie przybiera na sile

Jak informowaliśmy w listopadzie ub. roku, z dorocznego raportu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wynika, że liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym wciąż rośnie. Chrześcijanie bardzo często są ich celem, na co wpływ ma m.in. polityczna i medialna marginalizacja tej grupy społecznej lub przedstawianie jej w krzywdzącym świetle.

W zeszłorocznym raporcie podającym dane za rok 2019 stwierdzono przestępstwa z nienawiści względem chrześcijan w aż 32 państwach, a ich łączna liczba zarejestrowanych dzięki organizacjom pozarządowym wyniosła niemal 600 – oznacza to 20% wzrost w porównaniu do 2017 roku. Warto jednak zauważyć, że biorąc pod uwagę dane policyjne, również dostępne na stronie OECD, w samej Francji liczba ataków spowodowanych niechęcią wobec chrześcijan wyniosła 2000. Z raportu Gatestone Institute z kolei wynika, że około 3000 chrześcijańskich obiektów padło ofiarą wandali w 2019 roku – co oznacza, że był rekordowy rok pod względem antychrześcijańskich ataków na kontynencie.

„Przemoc przeciwko chrześcijanom jest najpowszechniejsza we Francji” – czytamy w raporcie. Kościoły, szkoły, cmentarze i pomniki są tam atakowane z częstotliwością ok. trzech dziennie. W Niemczech do podobnych incydentów dochodzi z częstotliwością ok. dwóch dziennie.

Najczęstsze ataki obejmują: podpalenia, profanacje przez defekacje czy oddawanie moczu, grabieże, akty satanistyczne, kradzieże, wandalizm. Ich sprawcy rzadko są łapani. Lecz kiedy się to zdarzy to policja i media często ukrywają informacje o ich tożsamościach czy pochodzeniu. Wielu podejrzanych jest kategoryzowanych jako chorzy psychicznie, przez co ataki nie są zaliczane do przestępstw z nienawiści.

Według raportu OBWE liczba zaraportowanych przestępstw z nienawiści przeciwko chrześcijanom w Polsce wyniosła w 2019 roku 35. Najgroźniejsze z nich miało miejsce we Wrocławiu, gdzie napastnik ugodził nożem księdza wchodzącego do kościoła. Ogółem odnotowano sześć napaści na duchownych. Odnotowano także liczne przypadki przestępstw przeciwko mieniu, wymierzone w obiekty kultu religijnego chrześcijan – m.in. dewastacje przydrożnych kapliczek, pomników Jana Pawła II czy podpalenie kościoła w Biskupcu.

„Na uwadze mieć należy, że trudno określić rzeczywistą skalę chrystianofobii ponieważ wiele tego rodzaju zdarzeń nie jest zgłaszana. Nie tylko w Europie, ale na całym świecie skala nietolerancji wobec chrześcijan sukcesywnie wzrasta, czego przejawem jest rosnąca liczba ataków przybierających coraz brutalniejszą formę. Mimo to, problematyka przestępstw dokonywanych z nienawiści do wiary wciąż jest poza obszarem rozważań w debatach politycznych” – skomentowała Weronika Przebierała z Instytutu Ordo Iuris, którego prawnicy od pięciu lat biorą aktywny udział w procesie sprawozdawczym, zbierając informacje na temat skali chrystianofobii w Polsce.

W ostatnim czasie w Polsce doszło do podpalenia kościoła w Lublinie, wcześniej informowaliśmy o pomazaniu czerwoną farbą m.in. drzwi i ściany zabytkowego kościoła św. Augustyna na Woli w Warszawie.

W ostatnich miesiącach, szczególnie na fali proaborcyjnych demonstracji, w Polsce nasiliło się zjawisko profanacji i dewastacji obiektów związanych z katolicyzmem.

Kresy.pl / pch24.pl / rzeszow-news.com / glos24.pl