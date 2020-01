Gatestone Institute: Rekordowa liczba ataków na obiekty związane z chrześcijaństwem w Europie w 2019 roku

Gatestone Institute (GI) opublikował na początku stycznia raport nt. ataków skierowanych w chrześcijan w Europie. Wedle danych zgromadzonych przez GI około 3000 chrześcijańskich obiektów padło ofiarą wandali w 2019 roku – co oznacza, że mógł to być rekordowy rok pod względem antychrześcijańskich ataków na kontynencie.

Przemoc przeciwko chrześcijanom jest najpowszechniejsza we Francji – czytamy w raporcie. Kościoły, szkoły, cmentarze i pomniki są tam atakowane z częstotliwością ok. trzech dziennie. W Niemczech do podobnych incydentów dochodzi z częstotliwością ok. dwóch dziennie.

Ataki na chrześcjańskie obiekty są również powszechne w Belgii, Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, Włoszech i Hiszpanii. Większość czynów tego typu dotyka Kościoła katolickiego, chociaż w Niemczech równie często ofiarą padają kościoły protestanckie.

Najczęstsze ataki obejmują: podpalenia, profanacje przez defekacje czy oddawanie moczu, grabieże, akty satanistyczne, kradzieże, wandalizm. Ich sprawcy rzadko są łapani. Lecz kiedy się to zdarzy to policja i media często ukrywają informacje o ich tożsamościach czy pochodzeniu. Wielu podejrzanych jest kategoryzowanych jako chorzy psychicznie, przez co ataki nie są zaliczane do przestępstw z nienawiści.

We Francji i Niemczech wzrost liczby incydentów antychrześcijańskich współgra ze wzmożoną imigracją ze świata muzułmańskiego. Brakuje jednak w tym temacie oficjalnych statystyk, więc trudno ostatecznie określić pochodzenie i motywy napastników. W Hiszpanii przytłaczająca większość ataków została dokonana przez anarchistów, radykalne feministki czy innych działaczy skrajnie lewicowych.

Ataki podzielono na cztery kategorie:

Wandalizm – w większości ataków dochodziło do aktów wandalizmu. Antychrześcijańskiego charakteru nabierały gdy dochodziło do profanacji. Ten rodzaj agresji jest trudny do zakwalifikowania jako przestępstwo z nienawiści, bo wedle prawa większości krajów europejskich, prokurator musiałby udowodnić działanie motywowane niechęcią do chrześcijaństwa, co w praktyce jest bardzo trudne.

Kradzieże – łupem złodziei padają m.in. dzwony oraz elementy wyposażania kościelnego. W Wielkiej Brytanii niemal połowa zabytkowych kościołów została okradziona.

Polityczne – szczególnie dotyczące katolików. Radykalne feministki, radykalni sekularyści oraz anarchiści postrzegają Kościół jako symbol patriarchatu i niechcianej władzy, dlatego obierają go za cel. Choć nie tylko. Na przykład w Genewie na Pomniku Reformacji została namazana tęcza, symbol LGBT.

Religijne – ataki, które wydają się mieć taki charakter obejmują np. rozmazywanie odchodów na wizerunkach Jezusa i Maryi czy profanację komunikantów przez satanistów, którzy wykorzystują je do odprawiania czarnych mszy.

W raporcie zauważono także, że europejskie media głównego nurtu mają tendencję do wyolbrzymiania ataków na muzułmanów i umniejszania znaczenia ataków na chrześcijan – temat ten praktycznie nie istniał w przestrzenii publicznej do lutego 2019 roku, kiedy wandale sprofanowali dziewięć kościołów w przeciągu dwóch tygodni. Powrócił on także na łamy gazet przy okazji pożaru katedry Notre Dame w Paryżu w kwietniu, od tego czasu panuje jednak cisza.

Autorzy przytoczyli w raporcie słowa Annie Genevard, francuskiej posłanki z ramienia republikanów, komentującej zniszczenia dokonane w dwóch świątyniach:

Niedawno miały miejsce dwa bardzo poważne akty wandalizmu, popełnione w symbolicznych miejscach. Bardzo mnie one zszokowały. Kilka dni temu doszło do pożaru w kościele Saint Sulpice, kościele, w którym znajdują się niezwykłe dzieła sztuki. Jest prawie milion euro zniszczeń i wiele dzieł zostało bezpowrotnie utraconych! Jakiś czas temu wandale włamali się do bazyliki Saint Denis i uszkodzili witraże oraz organy. Saint Denis to nie tylko miejsce kultu chrześcijańskiego, to nekropolia królów Francji!

Przywołano także słowa biskupa Dominique Rey’a wypowiedziane w wywiadzie dla włoskiego magazynu „Il Timone”.

Napotykamy poważne zagrożenie dla wolności ekspresji religijnej. Sekularyzm nie może być odrzuceniem religii, lecz zasadą neutralności, która daje każdemu wolność wyrażania swojej wiary. […] Z jednej strony kpią z nas media, a z drugiej strony umacnia się fundamentalizm islamski. Są to dwie połączone rzeczywistości.

Zachowanie mediów opisywane przez biskupa, na łamach Catholic Herald określone zostało jako „uprzejme prześladowanie”.

Część raportu opisująca opisy ataków została podzielona na trzy części. Poniżej prezentujemy ich układ i kilka wybranych przykładów:

Rodzaje ataków:

Podejrzane pożary kościołów. W miejscowości Olivenza w Hiszpanii we wrześniu podłożono ogień pod drzwi klasztoru San Juan de Dios – w październiku klasztorna kaplica została pomazana grafitti. Także we wrześniu podpalony został kościół świętego Józefa w Froncles we Francji. Tego samego miesiąca w Anglii w Wimbotsham spłonął zabytkowy kościół Mariacki. Kościół, pierwotnie zbudowany w 1175 r., Został „w 100% uszkodzony”, a wszystkie meble zaginęły, w tym stół ołtarzowy z 1638 r.

Ataki na zabytki. W Sewilli wandale znisczyli historyczny Krzyż Inkwizycji znajdujący się w ratuszu. W Valdecilli zniszczono 16-wieczny, zabytkowy kamienny krzyż. We Francji aresztowano trzech nastolatków za kradzież relikwii z kościoła w Bois-de-Céné, narodowego pomnika historycznego z XIV wieku.

Profanacje cmentarzy. Mazanie grafitti czy plądrowanie miało miejsce m.in. w Jutlandii Północnej, Madrycie czy Kamieniu Krajeńskim,

Oddawanie moczu, defekacja i ekshibicjonizm w chrześcijańskich obiektach. W październiku, w Moncoutant-sur-Sèvre we Francji, pięciu nastolatków nasikało do pojemników na wodę święconą i konfesjonałów. W sierpniu kościół w Montefiascone we Włoszech kościół został wyposażony w kamery bezpieczeństwa po tym, jak wandale zostawili ekskrementy, wymioty, prezerwatywy, papierosy i puszki po piwie rozrzucone po całym budynku.

Ataki anarcho-feministyczno-satanistyczne i motywowane politycznie. Na początku grudnia cztery kościoły w Monachium zostały pomazane politycznym grafitii. W listopadzie w Rennes we Francji kościół Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle został pomazany satanistycznym grafitti. W tym samym miesiącu w Hiszpanii w mieście Segovia, kościół został pomazany przez „antyfaszystów”.

Ataki na szopki bożonarodzeniowe. Ataki na szopki miały miejsce m.in. w Dijonie, Wiedniu i mieście Valencia.

Ataki związane z islamem. W listopadzie w Trondheim w Norwegii czterech muzułmanów zagroziło zabiciem chrześcijańskiego kaznodziei ulicy, chyba że przejdzie na islam. We wrześniu w Marsylii nastolatek uzbrojony w nóż wszedł do szkoły podstawowej w La Pauline, dźgnął kierownika stołówki i krzyknął: „Jestem muzułmaninem. Dziś zabiję wszystkich chrześcijan. Allahu Akbar!”. W czerwcu 45-letni Irakijczyk podłożył ogień pod cztery kościoły w Grazu w Austrii.

Ataki według krajów:

Francja. Rząd francuski odnotował 1063 ataków antychrześcijańskich w 2018 roku, w porównaniu do 1038 takich ataków w 2017 roku. I 949 w roku 2016. Ogółem według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych liczba ataków wzrosła o 245% w latach 2008-2016. Obiekty chrześcijańskie stanowią około 90% celów wszystkich ataków na miejsca kultu we Francji. Według danych zebranych przez Daniela Hamiche, redaktora naczelnego bloga Observatory of Christianophobia, w 2019 roku doszło we Francji po raz kolejny do ponad 1000 ataków.

Ostatnia część zawiera komentarze i refleksje z mediów z całej Europy związane z atakami wymierzonymi w chrześcijan.

Na łamach Kresy.pl wielokrotnie pisaliśmy o atakach wymierzonych w chrześcijan. W ostatnim czasie opisywaliśmy m.in. dewastację dziewięciu figur Matki Bożej w południowej Francji. W maju zeszłego roku informowaliśmy także o rosnącej liczbie profanacji we Francji, a w sierpniu o serii profanacji kapliczek we Włocławku oraz o profanacji kościoła w Szecinie.

Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Obecnie z tego powodu cierpi na całym świecie ok. 324 mln wyznawców Chrystusa.

Kresy.pl/Gatestone Institute/Catholic Herald/ekai.pl