Seria ataków na figury Matki Bożej w kościołach we Francji [+FOTO]

W południowej Francji w krótkim czasie zdewastowano dziewięć figur Matki Bożej. Żadnych innych nie naruszono. Media informują o zatrzymaniu domniemanego sprawcy tych profanacji.

W miniony czwartek w wiele kościołach na południu Francji, m.in. w Pau, Denguin, Lons, Mourenx i Artix, doszło aktów wandalizmu wobec figur Matki Bożej. Łącznie, w dość krótkim czasie, zdewastowano dziewięć figur Maryi. Interesujące jest to, że były one wyłącznym celem ataków, gdyż żadne inne figury w kościołach nie zostały naruszone.

Z dostępnych informacji wynika, że w każdym przypadku metoda działania była taka sama. Nie wyklucza to, że wandal mógł być jeden, przy czym na razie żadne źródła tego nie potwierdzają. Część mediów podaje, że 5 figur miało zostać zniszczonych zaledwie w ciągu godziny, z czego parę przypadków dotyczyło 3 kościołów w Pau.

🇫🇷 Vandalisme en Bearn : en 1 heure, 5 statues de la Vierge Marie saccagées dans les églises Saint-Martin, Saint-Jacques et Notre-Dame de Pau, 1 autre statue détruite à Saint-Julien, à Lons, et 3 autres à Artix, Mourenx et Denguin, jeudi. Il s’agirait du même groupe. (La Rep) pic.twitter.com/YBhIhD9YIh — Rachid Lamor (@lamor_rachid) January 10, 2020

Ce jeudi, neuf statues de la Vierge Marie ont été renversées et détruites dans des églises de Pau, Lons, Artix, Denguin et Mourenx. Silence radio de Castaner : on n’a pas retrouvé de saucisson sur les lieux… pic.twitter.com/T0zv9kOwgH — PoussiG ن (@PoussiG) January 10, 2020

Przedstawiciele diecezji mówią, że są zszokowani. Biskup Bayonne Marc Aillet mówił o „świętokradztwie”. W specjalnym komunikacie ubolewał nad „wzrostem liczby prowokacji i agresji na tle religijnym lub rasistowskim”. Jak wynika z danych francuskiego MSW, w 2018 roku we Francji doszło do 1704 aktów antyreligijnych, z czego w ponad połowie przypadków (1063) ofiarami byli chrześcijanie.

Największy dziennik regionalny na południu Francji, „Sud Ouest” podał, że potencjalny sprawca został zatrzymany. Po przesłuchaniu miał zostać umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.

W maju ub. roku informowaliśmy, że coraz częściej dochodzi do aktów profanacji we francuskich kościołach. Tylko w samej diecezji Poitiers w ciągu trzech miesięcy doszło do kilkunastu włamań do kościołów. Za każdym razem celem włamania do świątyń było tabernakulum i profanacja Najświętszego Sakramentu.

