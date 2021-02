Pandemia koronawirusa (Kresowy Przegląd Tygodnia #16)

Kolejne obostrzenia wprowadzane przez rząd; politycy PiS na Wawelu nie złamali prawa, bo uchwalone przez nich przepisy mają być wg. sądu niekonstytucyjne; Biały Dom we współpracy z Facebookiem i Twitterem planuje bardziej zaawansowane zwalaczenie „dezinformacji” nt. Covid-19; Ukraińcy będą mogli bezpłatnie szczepić się w Polsce; na Ukrainie zanotowano ok. 35 tys. „nadmiarowych” zgonów; Izrael potwierdził skuteczność szczepionki Pfizera; pierwsze państwo UE otrzymało szczepionkę z Chin.

Pandemia koronawirusa

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zmiany w rozporządzeniu o zwalczaniu epidemii koronawirusa – wyeliminowana zostanie możliwość zasłaniania twarzy przyłbicami i częściami garderoby.

Zdaniem sądu, politycy PiS, którzy w kwietniu ub. roku pojawili się na Wawelu, nie złamali prawa m.in. dlatego, że rządowe zakazy i obostrzenia sanitarne są niekonstytucyjne. Dodano, że tym samym nie ma podstaw prawnych do ścigania np. za otwarcie restauracji czy uczestników proabrocyjnych protestów.

Sąd w Hadze nakazał holenderskiemu rządowi zniesienie godziny policyjnej wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa, uznając, że została ona wprowadzona bezprawnie.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, że począwszy od marca w jego państwie będzie następować stopniowa normalizacja życia publicznego i gospodarczego.

W poniedziałek wieczorem rząd Izraela zatwierdził otwarcie m.in. sklepów, targowisk i hoteli. W wydarzeniach kulturalnych uczestniczyć będą mogli jedynie ozdrowieńcy oraz osoby, które zostały zaszczepione przeciw Covid-19. Także tylko oni będą mogli korzystać z basenów i siłowni.

Agencja Reutera podała w piątek, powołując się na urzędnika wysokiego szczebla w amerykańskiej administracji, że Biały Dom skontaktował się z platformami społecznościowymi w tym z Facebookiem, Twitterem i Google, w sprawie ograniczenia dezinformacji o COVID-19 w mediach społecznościowych. Celem jest ograniczenie wpływu ruchów antyszczepionkowych na opinię publiczną.

Jak podał w czwartek Ukrinform, powołując się na polskie ministerstwo zdrowia, cudzoziemcy z krajów trzecich, tzn. spoza Unii Europejskiej, a więc głównie Ukraińcy, przebywający legalnie w Polsce, będą mogli bezpłatnie zaszczepić się na koronawirusa podczas trzeciego etapu szczepień. Będą mieli takie prawo nawet wówczas, gdy nie będą posiadali ubezpieczenia zdrowotnego.

Według ministerstwa do bezpłatnego zaszczepienia będzie uprawniało legalne przebywanie na terytorium Polski – jako przykłady podano posiadanie karty czasowego pobytu lub karty stałego pobytu. Dla zaszczepienia cudzoziemcy będą musieli okazać paszport.

Trzeci, ostatni etap szczepień, obejmie w Polsce osoby w wieku 18-70 lat, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 oraz nie były zaszczepione we wcześniejszych etapach.

Ukraiński premier Denys Szmyhal potwierdził możliwość zakupu przez Ukrainę za pośrednictwem Polski 1,2 mln dawek szczepionki na koronawirusa „w najbliższym czasie”. Polska ma otrzymać tę ilość dodatkowo, a następnie sprzedać je Ukraińcom po kosztach produkcji, bez dodatkowych opłat.

Nie jest jasne, ilu nieubezpieczonych obywateli Ukrainy może zostać zaszczepionych na koszt polskiego państwa. Ukrinform przypomniał szacunki GUS mówiące o około 1,3 mln obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na początku 2020 roku. Według Urzędu do Spraw Cudzoziemców w styczniu 2021 roku 244,2 tys. obywateli Ukrainy posiadało karty czasowego i stałego pobytu w Polsce. W tym samym czasie ubezpieczenie zdrowotne w ZUS miało ponad 530 tys. obywateli Ukrainy.

Ukraina ma trudności ze zdobyciem szczepionki na koronawirusa i program szczepień jeszcze się w tym kraju nie rozpoczął. Wiceminister zdrowia Ukrainy informował, że w połowie lutego na Ukrainę trafi 117 tysięcy szczepionki Pfizer/BionTech w ramach skierowanego do biedniejszych krajów programu COVAX. Miała być to pierwsza dostawa szczepionki na Ukrainę, jednak ostatnio podano, że opóźni się ona do końca lutego lub początku marca. Ponadto pomiędzy połową lutego a końcem II kwartału br. Ukraina miałaby otrzymać od 2,2 mln do 3,7 mln dawek szczepionki AstraZeneca. W poniedziałek polski resort zdrowia potwierdził ofertę odsprzedania puli dawek preparatu AstraZeneca Ukrainie.

Liczba zgonów na Ukrainie w 2020 roku wyniosła 616,8 tysięcy i była o 35,7 tysięcy wyższa niż w roku poprzednim. Oficjalnie COVID-19 odpowiada za śmierć 18 tys. Osób. W ostatnich dniach Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy (Deerżstat) opublikowała demograficzną statystykę dla Ukrainy za 2020 rok. Wynikało z niej, że liczba mieszkańców tego kraju zmniejszyła się o 314,1 tys. =. Przypomnijmy, że według danych w polskim Rejestrze Stanu Cywilnego w ubiegłym roku w Polsce zmarło 486 tys. osób, o 82 tys. więcej (+ 20%) niż wyniosła średnia liczba zgonów w latach 2016-2019. Co trzeci „nadmiarowy” zgon był związany z zarażeniem koronawirusem. W Rosji w porównaniu do 2019 roku umieralność wzrosła o 17,9%.

W 2020 roku liczba ludności Ukrainy zmniejszyła się do 41,588 mln, czyli o 314,1 tys. Coraz więcej ludzi umiera, a rodzi się coraz mniej dzieci. Na 100 zgonów przypadało tylko 48 urodzeń.

Jak podał portal BBC od rozpoczęcia szczepień w grudniu już ponad 17 mln Brytyjczyków otrzymało już przynajmniej po jednej dawce preparatu. Jednak Borisa Johnsona nie zadowala takie tempo i domaga się szybszych działań. Brytyjski premier chce by do końca lipca bieżącego roku zaszczepieni przynajmniej jedną dawką zostali wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Według BBC w ciągu ostatniego miesiąca brytyjskiej służbie zdrowia udało się osiągnąć średni wynik szczepień na poziomie 384 374 dziennie.

W poniedziałek unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton oznajmił, że celem UE jest zaszczepienie przeciwko Covid-19 wszystkich chętnych obywateli Wspólnoty do końca lata. Podkreślił, że do realizacji celu konieczne jest zwiększenie produkcji szczepionek.

Ministerstwo Zdrowia Izraela ogłosiło w sobotę nowe dane na temat skuteczności szczepionki Pfizer BioNTech. Z danych zacytowanych przez agencję informacyjną Reutera wynika, że zachorowalność na COVID-19 spadła wśród zaszczepionych do 4,2 proc., możliwość wystąpienia choroby z przebiegiem w postaci gorączki i trudności oddechowych do 2 proc., a możliwość wystąpienia ciężkiego, śmiertelnego przebiegu choroby do 1,1 proc.

Zdaniem słowackiego premiera, Igora Matovića, Słowacja powinna rozpocząć negocjacje z Rosją w sprawie zakupu i dostaw szczepionki Sputnik V przeciwko COVID-19. Dziś na ten temat dyskutuje rząd. Sprowadzaniu szczepionki z Rosji sprzeciwia się prezydent Czaputova.

Instytut Zdrowia Społecznego Czarnogóry poinformował w sobotę, że rozpoczął szczepienie ludności przeciwko koronawirusowi. Do szczepień Czarnogórcy używają rosyjskiego preparatu Sputnik V. Niewielki i biedny kraj ma problem z nabyciem szczepionki jednak z pomocą przyszli mu dawni współobywatele. Premier Serbii Ana Brnabić 17 lutego przekazała sąsiadom z południa partię 2 tys. doz szczepionki. To niewielka ilość preparatu, ale też zaludnienie Czarnogóry to tylko 620 tys. osób.

W piątek na lotnisku w Mińsku wylądował samolot, który przywiózł z Chin 100 tysięcy dawek szczepionki na koronawirusa chińskiej firmy Sinopharm. To pierwsza dostawa chińskiego preparatu na Białoruś.

Samolot z 550 tysiącami dawek szczepionki na koronawirusa chińskiej firmy Sinopharm wylądował we wtorek w Budapeszcie. Węgry stały się pierwszym państwem w UE, które otrzymało szczepionkę przeciw COVID-19 z Chin.

