Izraelczycy potwierdzają skuteczność szczepionki Pfizera

Zachorowalność na COVID-19 jest u zaszczepionych amerykańsko-niemiecko preparatem znikoma.

Ministerstwo Zdrowia Izraela ogłosiło w sobotę nowe dane na temat skuteczności szczepionki Pfizer BioNTech. Z danych zacytowanych przez agencję informacyjną Reutera wynika, że zachorowalność na COVID-19 spadła wśród zaszczepionych do 4,2 proc., możliwość wystąpienia choroby z przebiegiem w postaci gorączki i trudności oddechowych do 2 proc., a możliwość wystąpienia ciężkiego, śmiertelnego przebiegu choroby do 1,1 proc.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Ustalenia te oparto na danych zebranych w całym kraju do 13 lutego. Badano Izraelczyków, którzy otrzymali drugą dawkę co najmniej dwa tygodnie wcześniej. Według strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, około 1,7 miliona osób otrzymało drugą dawkę zastrzyku przed 30 stycznia dzięki czemu kwalifikowali się do uwzględnienia w badaniu.

Izrael osiągnął już najwyższy wskaźnik wszczepienia populacji na świecie. Według danych przedstawionych przez BBC, jeszcze do 9 lutego w państwie tym zgromadzono już szczepionki dla 65,8 proc. mieszkańców. W sobotę premier Binjamin Netanjahu zapowiedział, że w ciągu kolejnych dwóch tygodni zaszczepionych zostanie 95 proc. Izraelczyków w wieku powyżej 50 lat.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Szybki postęp szczepień i ich pozytywne skutki pozwalają władzom Izraela luzować ograniczenia przeciwepidemiczne. W niedzielę otworzono w Izraelu szkoły oraz część sklepów, jak podała agencja Reutera.

Czytaj także: W Czarnogórze rozpoczęto szczepienia rosyjskim preparatem

reuters.com/kresy.pl