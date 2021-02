Bilion dolarów strat Iranu

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif podliczył jakie straty gospodarka jego państwa poniosła na skutek amerykańskich sankcji.

W ocenie szefa irańskiej dyplomacji w wyniku sankcji jakie USA nałożyły na Iran po zerwaniu wielostronnego porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego (JCPOA) straty sięgnęły biliona dolarów. Zarif uznał, że rozmowy o przywróceniu umowy muszą objąć także kwestie rekompensaty dla Irańczyków za szkody ekonomiczne jakie ponieśli.

Według Zarifa Donald Trump po jednostronnym wycofaniu USA z JCPOA przywrócił 800 rodzajów sankcji na Iran i różnego rodzaju irańskie podmioty oraz nałożył kolejnych 800. Podkreślił, że warunkiem rozmów o przywróceniu działania umowy jest uprzednie zniesienie przez Amerykanów wszystkich sankcji.

„Gdy się spotkamy, podniesiemy kwestię rekompensaty” – słowa irańskiego ministra zacytował portal telewizji Al Jazeera. Zarif powiedział w sobotę, że jego dyplomacja będzie walczyć o tego rodzaju rekompensaty bez względu na to „Czy te rekompensaty przybiorą formę odszkodowania, czy też będą miały formę inwestycji, czy też będą miały formę środków zapobiegających powtórzeniu się tego, co zrobił Trump.”

Szef irańskiej dyplomacji powiedział też, że spośród sygnatariuszy JCPOA Chiny i Rosja pozostają „przyjaciółmi” jego państwa, natomiast Niemcy, Francję i Wielką Brytanię ocenił jako nie podejmujące konkretnych kroków na rzecz utrzymania dialogu i współpracy. „Teraz powinny przekonać Stany Zjednoczone, aby wróciły [do porozumienia JCPOA] przynajmniej po to, by pozwolić im… zachować godność i wypełnić swoje zobowiązania. To nie jest trudne zadanie.” – stwierdził Zarif.

Irańczyk zapowiedział, że jeśli umowa JCPOA nie zostanie przywrócona do działania za porozumieniem wszystkich stron Iran będzie kontynuował rozszerzanie zdolności do wzbogacania uranu powyżej wskaźników zawartych w umowie.

Przypomnijmy, że jako pierwsze z porozumienia JCPOA wycofały się Stany Zjednoczone – zrobił to w maju 2018 roku prezydent Donald Trump nakładając na Iran sankcje. Od tego czasu Iran stopniowo wycofywał się z przestrzegania poszczególnych zapisów umowy, by całkowicie ogłosić zaprzestanie wykonywania jego zapisów w styczniu 2020 r.

aljazeera.com/kresy.pl