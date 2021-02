W Czarnogórze rozpoczęto szczepienia rosyjskim preparatem

Instytut Zdrowia Społecznego Czarnogóry poinformował w sobotę, że rozpoczął szczepienie ludności przeciwko koronawirusowi.

Do szczepień Czarnogórcy używają rosyjskiego preparatu Sputnik V. Niewielki i biedny kraj ma problem z nabyciem szczepionki jednak z pomocą przyszli mu dawni współobywatele. Premier Serbii Ana Brnabić 17 lutego przekazała sąsiadom z południa partię 2 tys. doz szczepionki. To niewielka ilość preparatu, ale też zaludnienie Czarnogóry to tylko 620 tys. osób.

„Zespół naszego Instytutu w mieście Kotor podał pierwszą dawkę w Czarnogórze panu Vladimirovi Żdericiowi, podopiecznemu domu starców „Grabovac” w Risanie, a następnie lekarzom tej instytucji – doktorowi Nikoli Popoviciowi i doktorowi Damirowi Adroviciowi. Najważniejszy etap walki z pandemią został rozpoczęty.” – ogłosił Instytut Zdrowia Społecznego, którego wpis na Twitterze przytoczyła rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti.

Władze Czarnogóry zabiegają o możliwość nabycia właśnie rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Serbia jest w o tyle lepszej sytuacji, że już ją nabyła, a obecnie Serbowie prowadzą rozmowy z Rosjanami o jej porcjowaniu czy nawet produkcji na licencji w samej Serbii.

Czarnogóra była ostatnią obok Serbii republiką Jugosławii. Jeszcze w latach 90 XX wieku Czarnogórcy wspierali politykę Slobodana Miloszevicia po referendum z 1992 r. w którym prawie 96 proc. Czarnogórców opowiedziało się za pozostaniem w federacji. Do rozłamu i narastania separatyzmu doszło w latach 1997-2000 co ostatecznie doprowadziło do przekształcenia w 2003 r. Jugosławii w konfederacyjne państwo Serbia i Czarnogóra. W wyniku referendum niepodległościowego w 2006 r. Czarnogóra uzyskała niepodległość.

W zeszłym roku w wyborach po raz pierwszy zwyciężyła koalicja opozycji składająca się z partii proserbskich, która przejęła władzę w kraju.

