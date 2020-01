Trzy rosyjskie regiony zamykają przejścia graniczne z Chinami

Trzy regiony rosyjskiego Dalekiego Wschodu zadecydowały o zamknięciu przejść granicznych z Chińską Republiką Ludową. Decyzja ma związek z zachorowaniami wywołanymi przez koronawirusa.

Jak podał we wtorek portal dziennika „Rzeczpospolita” na zamknięcie granicy z Chinami zdecydowały się władze Kraju Chabarowskiego, Obwodu Amurskiego i Żydowskiego Obwodu Autonomicznego. Przejścia graniczne w tych regionach będą zamknięte do 7 lutego. Jest to łącznie dziewięć przejść. Granica między Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową ma długość ok. 43oo kilometrów i ciągle pozostaje otwarta na odcinkach przypadających na rosyjskie regiony Kraj Zabajkalski i Kraj Nadmorski.

Jedna środki bezpieczeństwa są przedsiębrane także w innych regionach Rosji. Rosyjskie firmy turystyczne przestają oferować wycieczki do Chin. Z kolei do Rosji przyjechało w zeszłym roku 2 mln turystów z Chin co oddaje skalę ruchu między dwoma krajami. „Objęliśmy specjalną kontrolą hotele i miejsca, które odwiedzają turyści” – ogłosił już mer Moskwy Siergiej Sobianin – „Kiedy pojawią się alarmujące sygnały wyślemy specjalne zespoły medyczne, które przeprowadzą konieczne badania”.

Jak do tej pory w Rosji nie odnotowano ani jednego przypadku choroby wywołanej przez koronawirus.

W Chinach odnotowano już 106 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Natomiast liczba zarażonych przekroczyła we wtorek 4 tys. Odnotowano już pierwsze przypadki zachorowań w Izraelu i w Niemczech. Źródłem choroby jest prawdopodobnie targ w mieście Wuhan gdzie trzymano żywe zwierzęta.

