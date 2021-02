Ukrinform: Polska będzie bezpłatnie szczepić nieubezpieczonych Ukraińców

Obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce będą bezpłatnie szczepieni przeciw COVID-19 nawet wówczas, gdy nie mają państwowego ubezpieczenia zdrowotnego – dowiedziała się agencja prasowa Ukrinform w polskim ministerstwie zdrowia.

Jak podał w czwartek Ukrinform, powołując się na polskie ministerstwo zdrowia, cudzoziemcy z krajów trzecich, tzn. spoza Unii Europejskiej, a więc głównie Ukraińcy, przebywający legalnie w Polsce, będą mogli bezpłatnie zaszczepić się na koronawirusa podczas trzeciego etapu szczepień. Będą mieli takie prawo nawet wówczas, gdy nie będą posiadali ubezpieczenia zdrowotnego.

Według ministerstwa do bezpłatnego zaszczepienia będzie uprawniało legalne przebywanie na terytorium Polski – jako przykłady podano posiadanie karty czasowego pobytu lub karty stałego pobytu. Dla zaszczepienia cudzoziemcy będą musieli okazać paszport.

Trzeci, ostatni etap szczepień, obejmie w Polsce osoby w wieku 18-70 lat, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 oraz nie były zaszczepione we wcześniejszych etapach.

Nie jest jasne, ilu nieubezpieczonych obywateli Ukrainy może zostać zaszczepionych na koszt polskiego państwa. Ukrinform przypomniał szacunki GUS mówiące o około 1,3 mln obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na początku 2020 roku. Według Urzędu do Spraw Cudzoziemców w styczniu 2021 roku 244,2 tys. obywateli Ukrainy posiadało karty czasowego i stałego pobytu w Polsce. W tym samym czasie ubezpieczenie zdrowotne w ZUS miało ponad 530 tys. obywateli Ukrainy.

Jak pisaliśmy, Ukraina ma trudności ze zdobyciem szczepionki na koronawirusa i program szczepień jeszcze się w tym kraju nie rozpoczął. Wiceminister zdrowia Ukrainy informował, że w połowie lutego na Ukrainę trafi 117 tysięcy szczepionki Pfizer/BionTech w ramach skierowanego do biedniejszych krajów programu COVAX. Miała być to pierwsza dostawa szczepionki na Ukrainę, jednak ostatnio podano, że opóźni się ona do końca lutego lub początku marca. Ponadto pomiędzy połową lutego a końcem II kwartału br. Ukraina miałaby otrzymać od 2,2 mln do 3,7 mln dawek szczepionki AstraZeneca. W poniedziałek polski resort zdrowia potwierdził ofertę odsprzedania puli dawek preparatu AstraZeneca Ukrainie.

Według GUS 31 grudnia 2019 r. w Polsce mieszkało 2 106 101 obywateli innych państw. Zdecydowanie największą grupę stanowili Ukraińcy, których było 1 351 418. Białorusinów, stanowiący drugą co do liczebności grupę obcokrajowców w Polsce jest już 105 404. W Polsce mieszka też niemała liczba osób posiadających obywatelstwo Niemiec – 77 073. Proporcjonalnie dużo w stosunku do liczby mieszkańców w kraju pochodzenia jest w Polsce obywateli Mołdawii – 37 338. Niewiele mniej jest Rosjan – 37 030.

