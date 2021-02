5 ekscytujących technologii w XXI wieku

Rozwój technologii następuje szybko i dynamicznie od wielu stuleci. Śledzenie nowinek na rynku i coraz to lepsze gadżety produkowane przez światowe koncerny to pasja wielu osób. Jakie zmiany przyniesie nam jednak kolejna dekada? Czy będą to lepsze, szybsze i efektywniejsze gadżety, a może rozwój różnych dziedzin gospodarki? W poniższym artykule przeczytasz, co może przynieść nadchodzące dziesięciolecie.

Wiek, w którym żyjemy, jest pełen nieustannie zachodzących zmian. Technologie są ciągle rozwijane i ulepszane. W kolejnych dekadach eksperci przewidują jednak, że nie pojawi się wiele nowych rozwiązań. Głównym celem naukowców i specjalistów będzie przede wszystkim rozwój już istniejących technologii, aby dopasować je do zmieniającego się świata. Okres pandemii, która dotknęła cały świat, również znacząco wpłynie na kształt rynku technologicznego. Praca zdalna i korzystanie z Internetu podczas wykonywania swoich obowiązków zmieniły sposób, w jaki działa wiele przedsiębiorstw. Okazało się, że cyfrowa rzeczywistość jest nam obecnie równie niezbędna, co świat realny. Dlatego to tę dziedzinę technologii specjaliści będą rozwijać przede wszystkim.

1. Digital me

Według ekspertów już w ciągu najbliższej dekady rozwinie się trend nazwany Digital me, czyli Cyfrowe ja. Oznacza on zbiór wszelkich identyfikatorów każdego z nas, które od tej pory dostępne będą tylko w formie cyfrowej. Oznacza to, że dokumenty, z których korzystaliśmy przestaną być wydawane w znany nam sposób. Paszporty, czy prawo jazdy będą cyfrowe. Rozwiną się także aplikacje, które mogą łatwo wyprzeć znane nam dziś dokumenty. W ten sposób zacznie rozrastać się sieć programów i technologii, które pozwolą stworzyć naszego cyfrowego avatara, niemal lustrzane odbicie nas samych w komputerowej rzeczywistości.

2. Elastyczna sztuczna inteligencja

W następnych latach rozwinie się także Sztuczna Inteligencja. Według ekspertów przestanie być ona nieelastyczna, a zamiast tego zacznie dopasowywać się do zmieniającej się rzeczywistości i pojawiających problemów. Co najważniejsze, SI będzie robić to wszystko samodzielnie. Ulepszona Sztuczna Inteligencja znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w biznesie. Pomoże w rozwoju przedsiębiorstw, pozyskiwaniu nowych i utrzymywaniu aktywnych klientów oraz rozwiązywaniu problemów.

3. Koniec z krzemem

Krzem to surowiec szeroko wykorzystywany do tworzenia części urządzeń elektronicznych, używanych codziennie przez miliony ludzi na świecie. Procesory krzemowe działają w smartfonach, komputerach i smartwatchach, które są coraz popularniejsze, a najciekawsze modele znajdziesz na stronie internetowej radartechnologiczny.pl. Eksperci twierdzą jednak, że epoka krzemu zbliża się do końca. Co więc zastąpi ten surowiec? Jeszcze nie wiadomo, ale pewne jest, że krzem zniknie z urządzeń przyszłości. Przede wszystkim dlatego, że doszedł on już do szczytu swoich fizycznych możliwości. Krzem ogranicza dalszy rozwój i wzmocnienie mocy obliczeniowej komputerów, dlatego trzeba zastąpić go czymś nowym. Eksperci przewidują, że mogą to być naprawdę zaskakujące rozwiązania. Na rynku technologicznym może pojawić się coś takiego, jak komputer DNA. Obliczenia zachodzić będą na skutek reakcji chemicznych między cząsteczkami DNA.

4. Algorithmic Trust

Ludzka intuicja zostanie w najbliższych dziesięcioleciach zastąpiona algorytmami. Algorytmiczne modele zaufania to coś, co już niedługo będzie znane każdemu przedsiębiorcy. Jest to inteligentne oprogramowanie, którego zadaniem jest przede wszystkim analizowanie wszelkiego rodzaju ryzyka związanego z prowadzeniem firmy. Na podstawie przewidywań i możliwych scenariuszy, algorytm wyznaczy sposób działania, aby uniknąć strat i kłopotów. Oprogramowanie zastąpi oceniającego do tej pory ryzyko człowieka. Zaufanie, co do podejmowanych działań będzie teraz skierowane w stronę maszyny.

5. Architektura kompozytowa przedsiębiorstwa

Ideą kompozytowej architektury przedsiębiorstwa jest sprawne zarządzanie swoją firmą. Jest to trend, który rozwinie się w nadchodzących latach. Bazuje on przede wszystkim na wykorzystaniu technologii do płynnego i efektywnego podejmowania decyzji. Powstałe w ten sposób przedsiębiorstwo kompozytowe będzie przygotowane na szybkie reakcje mające na celu dostosowanie firmy do zmieniającej się rzeczywistości oraz powstałych potrzeb biznesowych. Cała architektura kompozytowa ma bazować na zbieranych danych. Będą one przenoszone do specjalnej aplikacji i przetwarzane. W całym tym procesie niezbędna będzie dobrze rozwinięta, elastyczna Sztuczna Inteligencja.

Artykuł sponsorowany