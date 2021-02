Erdogan zapowiedział znoszenie ograniczeń przeciwepidemicznych w Turcji

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, że począwszy od marca w jego państwie będzie następować stopniowa normalizacja życia publicznego i gospodarczego.

Agencja informacyjna Reutera przypomniała w środę, że w ostre ograniczenia przeciwepidemiczne wprowadzono w Turcji w grudniu wraz z wyraźnym wzrostem liczby zakażeń. Obejmowały ono zakaz zgromadzeń oraz funkcjonowania określonych instytucji i komercyjnych lokali użytkowych. Jednak od marca władze mają rozpocząć luzowanie ograniczeń.

Wraz z postępami szczepień do których Turcy używają chińskiego preparatu wyprodukowanego przez Sinovac Biotech i które mają do końca miesiąca objąć 5,7 mln osób, władze planują od 1 marca otworzyć szkoły.

„Stopniowo będziemy znosić ograniczenia blokujące począwszy od weekendów, w oparciu o [odnotowane] zakażenia, [przeprowadzone] szczepienia i inne kryteria w prowincji” – powiedział turecki prezydent, który podkreślił, że znoszenie ograniczeń będzie zróżnicowane w zależności od prowincji. „Skategoryzujemy prowincje jako z niskim [zagrożeniem epidemicznym], średnim, wysokim i bardzo wysokim bazując na wskaźnikach zakażeń i szczepień” – wytłumaczył Erdogan. Normalizacja ma postępować w marcu ponieważ w tym miesiącu szczepienia mają być prowadzone na jeszcze szerszą skalę.

Przywódca zaapelował też do obywateli by ciągle przestrzegali obowiązujących norm aż do czasu ich zniesienia, by okazali „nieco więcej cierpliwości i poświęcenia”.

Według portalu wolrdometers.info od początku pandemii odnotowano w Turcji 2,609 mln przypadków zakażenia się wirusem SARS CoV-2. To dziewiąty wynik na świecie. W ciągu ubiegłej doby odnotowano 7 325 nowych przypadków. Łącznie zmarło w Turcji 27 738 nosicieli koronawirusa, z tego 86 w ciągu ostatniej doby.

