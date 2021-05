Świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #29)

Chiny testują cyfrowego juana; wskaźnik urodzeń w USA spadł do poziomu najniższego w historii; Niemcy wypłacą odszkodowania Namibii za „pierwsze ludobójstwo XX wieku”; w Kościele w Niemczech rozpoczęto kolejną akcję po „błogosławieniu” par jednopłciowych, tym razem promującą kapłaństwo kobiet; Maroko szantażuje Hiszpanię imigrantami; Sąd Najwyższy w Kanadzie orzekł, że zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego przez irańską Gwardię Rewolucyjną było zamierzonym aktem terroryzmu; PE zażądał od Azerbejdżanu wypuszczenia ormiańskich więźniów, przeciwko byli europosłowie PiS; wciąż wielu żołnierzy Azerbejdżanu przebywa na terytorium Armenii; Miloš Zeman przeprosił serbski naród za zgodę Czech dla bombardowań Jugosławii przez NATO w 1999 roku; Tesla może przenieść produkcję do Rosji.

Świat – inne informacje

E-CNY (cyfrowy juan) ma na celu osłabienie światowej dominacji dolara i zapewnienie Chinom „suwerenności walutowej”. Eksperci oceniają, że eksperyment chińskich władz może wstrząsnąć światowym systemem finansowym. Pekin nie poinformował, kiedy cyfrowy juan zostanie oficjalnie wprowadzony do użytku. Cyfrowa waluta jest już jednak testowana. Mieszkańcy dostają drobne kwoty cyfrowych juanów na loteriach do wydania w sklepach i restauracjach, które uczestniczą w programie. W przeciwieństwie do zdecentralizowanego bitcoina, E-CNY zarządza Chiński Bank Ludowy. Powoduje to brak pełnej anonimowości użytkowników. Władze posiadają dzięki temu dodatkowe możliwości śledzenia przepływów finansowych w czasie rzeczywistym. Zapowiedzi chińskich urzędników sugerują, że elektroniczne juany będą stosowane w transakcjach międzynarodowych. Jest do uważane za zagrożenie dla dominacji dolara. Amerykańska waluta jest aktualnie używana w najmniej 88 proc. takich transakcji, a chiński juan – tylko w 4 proc. W eksperymentach nad e-CNY ograniczony został „czas ważności” rozdawanych na loterii pieniędzy. Władze będą mogły teoretycznie sprawić w przyszłości, że np. ich wartość będzie stopniowo spadała, zachęcając ludzi do szybszego obracania środkami w okresie zastoju ekonomicznego.

Wskaźnik urodzeń w USA spadł o 4%, co stanowi największy roczny spadek od prawie 50 lat. Wynosi teraz 1,6 dziecka na kobietę i jest najniższy w historii pomiarów, czyli od ponad 100 lat.

Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych zdelegalizowało trzy organizacje oskarżone o zbieranie pieniędzy dla Hezbollahu w Libanie. Policja przeprowadziła również poranne naloty na ich lokalizacje w siedmiu niemieckich landach, w tym w Hamburgu, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji i Nadrenii-Palatynacie.

Niemcy zapłacą Namibii odszkodowania za „pierwsze ludobójstwo XX wieku”, w którym zginęło około 75 000 osób.

W Kościele w Niemczech, po akcji „błogosławienia” par jednopłciowych, zorganizowano kolejną, tym razem mającą promować kapłaństwo kobiet. Tamtejsza Katolicka Wspólnota Kobiet Niemieckich (kfd), stowarzyszenie o wyraźnie liberalnym i neomodernistycznym charakterze, zorganizowało akcję „12 Frauen. 12 Orte. 12 Predigten”. Ks. Philippe Bordeyne, francuski teolog, który od początku roku stoi na czele Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie w Watykanie, okazał się być zwolennikiem „błogosławienia” par homoseksualnych.

Hiszpański minister obrony oskarżył Maroko w czwartek o „szantaż” z powodu bierności w obliczu gwałtownego napływu migrantów do hiszpańskiego miasta Ceuta na początku tego tygodnia. Napływ imigrantów rozpoczął się w poniedziałek, kiedy Maroko zdawało się poluzować kontrole graniczne, co jest szeroko interpretowane, w tym przez hiszpańską opozycję, jako odwet za przyjęcie przez Hiszpanię przywódcy niepodległościowego Sahary Zachodniej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Rosja jest dla Wielkiej Brytanii „zagrożeniem numer jeden” – oświadczył brytyjski minister obrony Ben Wallace. Dodał, że rosyjskie okręty „okrążają całe wybrzeże Wielkiej Brytanii”. Wallace stwierdził w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla „Daily Telegraph”, że pod koniec ubiegłego roku, po raz pierwszy od „bardzo, bardzo dawna, a może nawet w ogóle pierwszy raz”, na Morzu Irlandzkim została zauważona rosyjska łódź podwodna. Wielka Brytania wykryła od 2013 roku co najmniej 150 przypadków, w których rosyjskie jednostki były w pobliżu brytyjskich wód terytorialnych. W ubiegłym roku oprócz wspomnianej łodzi podwodnej, zauważono u wybrzeży Wielkiej Brytanii także siedem innych rosyjskich okrętów oraz 26 statków niewojskowych.

W czwartek Sąd Najwyższy w Ontario w Kanadzie orzekł, że zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego lotu 752 linii lotniczych Ukraine International Airlines w pobliżu Teheranu przez irańską Gwardię Rewolucyjną było zamierzonym aktem terroryzmu. Według Iranu orzeczenie kanadyjskiego sądu, według którego zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego było celowym aktem terroryzmu, ma „haniebny” charakter i jest przykładem „upolityczniania” tragedii przez rząd Kanady i wykorzystywania jej przeciwko Iranowi.

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zażądał od Azerbejdżanu „natychmiastowego i bezwarunkowego” uwolnienia wszystkich wojskowych i cywilnych więźniów ormiańskich, wziętych do niewoli podczas ostatniej eskalacji konfliktu w Górskim Karabachu. Dokument przeszedł znaczną większością głosów – za głosowało 607 europosłów, wstrzymało się 54 a przeciw było 27. Jak zauważył na Twitterze dziennikarz Witold Repetowicz, na 27, którzy byli przeciw, aż 23 to europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. „Zdumiewające” – tak skomentował ten wynik Repetowicz.

Pełniący obowiązki premiera Armenii Nikol Paszynian poinformował, że około 600 żołnierzy sił zbrojnych Azerbejdżanu przebywa na terytorium Armenii.

Prezydent Czech Miloš Zeman przeprosił serbski naród za zgodę Czech dla bombardowań Jugosławii przez NATO w 1999 roku. Zeman był wówczas szefem rządu, który wyraził zgodę na interwencję NATO.

Jak zapowiedział Elon Musk, Tesla niedługo może wejść na rynek rosyjski. Ponadto firma potencjalnie rozważa lokalizację swojej produkcji w Rosji.

Chińska agencja kosmiczna (CNSA) opublikowała pierwsze zdjęcia, które zostały wykonane na Marsie przez łazik Zhurong. Niedawno łazik wylądował na Marsie na pokładzie sondy Tianwen-1.

