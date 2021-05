W USA odnotowano największy spadek wskaźnika urodzeń od prawie 50 lat. Obecnie jest najniższy w historii pomiarów

Wskaźnik urodzeń w USA spadł o 4%, co stanowi największy roczny spadek od prawie 50 lat. Wynosi teraz 1,6 dziecka na kobietę.

Wskaźnik spadł w przypadku matek wszystkich głównych ras i grup etnicznych oraz w prawie we wszystkich grupach wiekowych, osiągając najniższy poziomu od czasu, gdy federalni urzędnicy ds. zdrowia zaczęli gromadzić dane ponad sto lat temu, wynika z raportu US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Od wielu lat w USA wyraźnie występowały tendencje odkładania macierzyństwa przez młode kobiety oraz zakładania małych rodzin. Przez poprzednie lata rosły wskaźniki dzietności kobiet przez trzydziestką i czterdziestką, ale trend ten został zahamowany w zeszłym roku.

Stany Zjednoczone były niewiele ponad dekadę temu jednym z nielicznych krajów rozwiniętych, w którym współczynnik dzietności przekraczał 2,1 dziecka na kobietę, co zapewniało zastępowalność pokoleń.

„Fakt, że zaobserwować można spadki urodzeń nawet w przypadku starszych matek, jest dość uderzający” – powiedział główny autor raportu, Brady Hamilton z CDC.

Raport CDC opiera się na przeglądzie ponad 99% aktów urodzenia wydanych w zeszłym roku. Odkrycia odzwierciedlają niedawną analizę Associated Press dotyczącą danych z 2020 roku z 25 stanów, wskazującą, że podczas wybuchu koronawirusa liczba urodzeń spadła.

Niepokój związany z Covid-19 i jego wpływem na gospodarkę prawdopodobnie spowodował, że wiele par uznało, że to nie jest odpowiedni moment na posiadanie dziecka.

W zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych urodziło się około 3,6 mln dzieci, w porównaniu z około 3,75 mln w 2019 roku. Kiedy w 2007 roku liczba urodzeń rosła, w Stanach Zjednoczonych odnotowano 4,3 mln urodzeń.

Wskaźnik urodzeń w USA spadł do około 56 urodzeń na 1000 kobiet w wieku rozrodczym, co jest najniższym odnotowanym wskaźnikiem. Jest on o połowę niższy niż we wczesnych latach sześćdziesiątych.

Kresy.pl / theguardian.com / cdc.gov