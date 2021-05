Europosłowie PiS przeciwko rezolucji PE wzywającej do uwolnienia ormiańskich jeńców

Aż 23 europosłów PiS zagłosowało przeciwko przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji wzywającej Azerbejdżan do uwolnienia ormiańskich jeńców. Oprócz nich przeciw było zaledwie czterech europosłów.

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zażądał od Azerbejdżanu „natychmiastowego i bezwarunkowego” uwolnienia wszystkich wojskowych i cywilnych więźniów ormiańskich, wziętych do niewoli podczas ostatniej eskalacji konfliktu w Górskim Karabachu. Dokument przeszedł znaczną większością głosów – za głosowało 607 europosłów, wstrzymało się 54 a przeciw było 27. Jak zauważył na Twitterze dziennikarz Witold Repetowicz, na 27, którzy byli przeciw, aż 23 to europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. „Zdumiewające” – tak skomentował ten wynik Repetowicz.

Europarlamentarzyści PiS, którzy byli przeciw rezolucji, to: Adam Bielan, Joachim Brudziński, Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Izabela Kloc, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Beata Mazurek, Andżelika Możdżanowska, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska i Kosma Złotowski.

Spośród pozostałych europosłów PiS jedynie Beata Kempa i Zdzisław Krasnodębski głosowali „za”, a Witold Waszczykowski wstrzymał się od głosu.

W przyjętej rezolucji wspomina się o przetrzymywaniu przez Azerbejdżan około 200 ormiańskich jeńców oraz o tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka otrzymał skargi dotyczące 249 obywateli Armenii wziętych do niewoli przez Azerbejdżan. Odnotowano też doniesienia HRW z marca br. o tym, że siły bezpieczeństwa i siły zbrojne Azerbejdżanu znęcały się nad ormiańskimi jeńcami wojennymi, poddając ich okrutnemu i poniżającemu traktowaniu i torturom. Wyrażono m.in. ubolewanie z powodu otwarcia w Baku „Parku trofeów wojskowych”, gdzie „wystawiono ormiański sprzęt wojskowy, figury woskowe martwych i umierających ormiańskich żołnierzy oraz figury ormiańskich jeńców wojennych skutych w celi, co można uznać za gloryfikację przemocy i co grozi podżeganiem do dalszej wrogości, mowy nienawiści, a nawet nieludzkiego traktowania jeńców wojennych i innych uwięzionych ormiańskich cywilów”.

Kresy.pl / europarl.europa.eu