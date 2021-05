Niemcy wypłacą reparacje Namibii

Niemcy zapłacą Namibii odszkodowania za „pierwsze ludobójstwo XX wieku”, w którym zginęło około 75 000 osób – poinformował w środę portal The Times.

Jak poinformował w środę portal The Times, Niemcy zapłacą Namibii odszkodowania za to, co zostało określone jako „pierwsze ludobójstwo XX wieku”, w którym zginęło około 75 000 osób. Według niemieckiego nadawcy publicznego Deutschlandfunk, dawne mocarstwo kolonialne ma zapewnić rekompensatę, finansując projekty społeczne na rzecz potomków ocalałych.

Oba kraje uzgodniły, że prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier złoży formalne przeprosiny w parlamencie Namibii, podał portal.

Specjalny wysłannik Namibii w sprawie Ludobójstwa Herero i Namaqua, Zed Ngavirue, powiedział, że odbyły się „owocne dyskusje z rządem niemieckim”, ale nie potwierdził porozumienia.

„Nie mogę jeszcze ujawnić żadnych informacji bez poinformowania o tym moich szefów, prezydenta Hage Geingoba i ministra stosunków międzynarodowych Netumbo Nandi-Ndaitwah” – powiedział Ngavirue.

W 1904 roku niemieckie siły cesarskie stłamsiły powstanie rdzennych mieszkańców Herero i wypędziły ocalałych na pustynię, gdzie tysiące zmarły z głodu lub odwodnienia. W ciągu następnych czterech lat połowa więźniów Herero i Namaqua więzionych w obozach koncentracyjnych zmarła z powodu chorób, niedożywienia, przepracowania, pobicia i egzekucji.

Do 1908 roku populacja Herero spadła z 80 000 do około 15 000, a ludność Namaqua zmniejszyła się o połowę do 10 000.

W sierpniu 2020 roku informowaliśmy, że Republika Burundi leżąca we Wschodniej Afryce, która była częścią niemieckiej kolonii „Niemiecka Afryka Wschodnia” domaga się od Niemiec i Belgii 36 miliardów euro odszkodowania za kolonialne rządy tych państw.

Senat kraju zebrał panel ekspertów, którzy mają ocenić szkody wyrządzone podczas kolonializmu i doradzić w sprawie kosztów szkód, podał portal. Jak poinformowały media, po ustaleniu dokładnej kwoty Burundi planuje wysłać te zalecenia do rządów Niemiec i Belgii. Kraj zamierza również zażądać od krajów europejskich zwrotu skradzionych zabytków i materiałów archiwalnych.

„Powstaje wrażenie, jakby rząd w Berlinie był zaskoczony tym żądaniami, a przecież już od lat było do przewidzenia, że tego ważnego rozdziału historii nie będzie można zamieść pod dywan” – mówi Juergen Zimmerer, profesor wykładający historię Afryki na uniwersytecie w Hamburgu.

Od 1890 roku Niemcy skolonizowały Burundi, które stało się częścią Niemieckiej Afryki Wschodniej. Po I wojnie światowej krajem rządziła Belgia, aż do 1962 roku, kiedy afrykańskie państwo uzyskało niepodległość.

