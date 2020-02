Donald Trump rozszerza sankcje wobec firm handlujących z Wenezuelą

We wtorek 18 lutego br. Donald Trump ogłosił wprowadzenie sankcji na firmę Rosneft Trading S.A. Jak informuje The Daily Signal, firma ta zajmuje się handlem i utrzymywaniem rządów Nicolasa Maduro.

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na Rosneft Trading S.A., jest to reakcja na aktwyne operowanie tej firmy sektorze paliwowym Wenezuelskiego rynku – informuje The Daily Signal. Administracja Donalda Trumpa utrzymuje ekonomiczny nacisk na Wenezeulę od 2019 roku. Wtedy to parlament Wenezueli odwołał go ze stanowiska prezydenta, ten jednak sięna to nie zgodził.

Każdy podmiot, który zdecyduje się na prowadzenie biznesu z reżimem Nicolasa Maduro, stanie się celem sankcji Stanów Zjednoczonych” – mówił przedstawiciel departamentu. „Nasza akcja, pokazała największej firmie nieuwzględniającej obostrzeń, że będziemy ścigać każdego kto je złamie”.

Przedstawiciel administracji Donalda Trumpa mówł: „To bardzo proste. Nie mieszajcie się w transakcje z reżimem Nicolasa Maduro. Jak tylko nadejdą demokratyczne przemiany, Wenezuela stanie się innym światem, gdzie obywatele Wenezueli będą mogli wybierać partnerów handlowych w pełnej transparentności i na wolnym rynku”.

Według Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, Rosneft Trading S.A, tylko w styczniu tego roku, wytransferowała z Wenezueli dwa miliony baryłek ropy do zachodniej Afryki. W zeszłym roku, podobną liczbę surowca sprzedała w Azji.

USA i Unia Europejska już wcześniej nałożyły sankcje, które ograniczają obrót wenezuelskim długiem i zamroziły aktywa należące do Maduro i niektórych jego współpracowników.

Rok temu, kontrolowany przez opozycję parlament Wenezueli ogłosił Nicolasa Maduro „uzurpatorem” i „dyktatorem”, którego działania nie będą miały mocy prawnej. Wezwał Zachód oraz kraje Ameryki Łacińskiej do obłożenia wenezuelskich władz sankcjami.

Decyzję Kongresu Wenezueli ogłosił opozycyjny poseł Jorge Millan. „Dzisiaj Kongres oświadcza, że w tym momencie nie ma prezydenta republiki” – mówił Millan wzywając do „przywrócenia ładu konstytucyjnego”. Parlament wezwał także USA, Unię Europejską i niektóre kraje Ameryki Łacińskiej do zamrożenia kont bankowych rządu kierowanego przez Maduro.

Kresy.pl/The Daily Signal